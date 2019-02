İmamoğlu, İstanbul’a yönelik projelerini tanıttı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul Çözümleri’ Tanıtım Toplantısında eğitimden sağlık ve spora, yaşlı bakımından gençlere, tarımdan gıdaya, turizmden ekonomiye kadar birçok projesini açıkladı. Hayat pahalılığıyla ilgili 4 artı 1 formülünü hayata geçireceklerini söyleyen İmamoğlu, Esenler Otogarını Teknokent projesiyle İstanbul’a değer katacağını söyledi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, özel bir otelde düzenlenen ‘İstanbul Çözümleri’ tanıtım toplantısıyla projelerini anlattı. İmamoğlu, eğitim, sağlık, spor, yaşlı, genç, çocuklar, kadınlar, tarım, gıda, ulaşım, trafik ve kültür sanat gibi birçok alanda hazırladıkları projeleri anlattı.

“Bu seçimin 3 anlamı var, ekonomi, ekonomi, ekonomi”

İstanbul Çözümleri Tanıtım toplantısında konuşan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbullu için bu seçimin üç anlamı var: Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi. Sokağa çıkan herkes bunu rahatlıkla görebilir. Çarşıda pazarda insanlarla konuşun, ekonomik çöküşün derinliğini, insafsızlığını siz de anlayacaksınız. Ekonomi gerçekten kötü. İstanbullu burnundan soluyor. İstanbullunun mutfağını ateş almış. Siyasetten nemalanan küçük bir azınlık dışında gelecek korkusu tüm İstanbul’u sarmış. İşsizlik almış başını gidiyor. Umutsuzluk 7 tepenin dışına taşmış” dedi.

İmamoğlu’ndan hayat pahalılığıyla ilgili 4 artı 1 formülü

Hayat pahalılığıyla ilgili çalışmalar hazırladıklarını dile getiren İmamoğlu, “İstanbul’daki hayat pahalılığıyla mücadelede formülümüz, 4 artı 1’dir. Çok önemli 4 harcama kaleminde İstanbullunun cebinden çıkan parayı azaltacağız. 4 artı 1 formülüyle İstanbul’da pahalılığı gerileteceğiz. İstanbullunun gıdaya, ulaşıma, eğitime, suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlar, İstanbulluya rahat nefes aldıracak. Bunlara ek olarak artı 1 diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız ve bu kaynağı vatandaşa sunacağız” diye konuştu.

İmamoğlu tarımsal ve gıdaya yönelik projesini açıkladı

Trakya ve Marmara Bölgesiyle ilgili tarımsal çalışmalara yönelik projelerini anlatan İmamoğlu, ”Bu devasa şehir kendi yakın çevresinden, kendi kırsalından beslenemiyor. Biz bu gidişatı tersine çevireceğiz. İstanbul yakın çevresi olan Trakya ve Marmara Bölgesi için Bölgesel Ölçekte Tarımsal Koruma ve Üretim Planı hazırlayacağız. İstanbul çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip, artıracağız. Tarıma elverişli topraklarımızı kesinlikle koruyacağız. İBB’nin gücüyle bölgedeki üretici birliklerini ve kooperatifleri destekleyeceğiz. Böylelikle esnafı, pazarı, manavı, kooperatifleri ve belediyeyi kapsayan Üreticiden Tüketiciye Gıda Zinciri oluşturacağız. Aynı zamanda Kent Gıda Konseyi’ni kuracağız. Özellikle yoksul kesimlerin sağlıklı gıdaya ulaşmasına yönelik politikalar uygulayacağız. İstanbullu ne yediğini bilecek. Kent Gıda Konseyi afet durumları için gıda stoklarının oluşmasını sağlayacak ve israfı engelleyecek. Bunların yanı sıra, Halk Süt, Kent Lokantaları gibi projelerimizle İstanbullunun ucuz ve güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız. Halk-Süt’ü ihtiyacı olan bölgelerde çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız. Etin sofralarımıza güvenli, sağlıklı ve ucuz gelmesi için öncelikle Türkiye’de Tarımsal Alt Bölgeler belirleyeceğiz. Buralardan temin edilen hayvansal ürünlerin işlenmesi, denetlenmesi, paketlenmesi, korunması ve pazarlanması için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kuracağız. Yani hem sebze, meyve, et ve süt sürdürebilir şekilde ucuzlayacak. Hem de tüm bu projeler doğrultusunda açılacak tesislerle istihdam sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma masraflarını karşılayacağız”

Eğitime yönelik projelerini anlatan ve destekte bulunacaklarını ifade ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma masraflarını karşılayacağız. Yemekhanesi olmayan okullarda kumanya dağıtımı yapacağız. Hiçbir anne okula çocuğunu yollarken, bu çocuk gününü aç mı, açıkta mı geçirecek sıkıntısı çekmeyecek. Mahalle Evlerinde ücretsiz etüt merkezleri oluşturacağız” dedi.

“İBB sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız”

“Bu şehirde yoksulluk diz boyu” diyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, “İstanbul’un arka sokaklarını gezdiğinizde karşılaştığınız yoksulluktan gözleriniz yaşarıyor. Böyle sosyal adalet olamaz. Yoksullar için acilen kalıcı çözümler üretmeliyiz. Biraz önce söylediğim gibi, işbaşı yapar yapmaz İBB’nin Sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız. Geçim Destek Paketi ile ihtiyacı olan tüm ailelerin yanında olacağız. Kuracağımız Mahalle Çözüm Merkezleri aracılığı ile kapı kapı yapacağımız tespitlerle, gerçekten ihtiyaç sahibi olan her aile bu desteğimizden faydalanacak. Ailedeki nüfusa göre her ay 200 liradan 2 bin 20 liraya kadar nakdi yardım yapacağız. Tüm bu sosyal yardımı hanedeki kadınlara vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu kadınları öncelik alan projelerini anlattı

Tüm yönetici kadrolarında yüzde 40 cinsiyet kotası uygulayarak kadınların yönetime katılımını arttıracaklarını belirten İmamoğlu, "Mecliste ve yönetimde kadınların, çocukların, engellilerin aleyhine bir tek karar dahi alınmayacak. Bir erkek olarak utanarak söylüyorum ki bu şehirde her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele için her türlü önleyici tedbiri almak önceliğimiz olacak. İlgili tüm kesimler ile ortak masalar kuracağız. Kadınlar için hızla 2 istasyon ve 2 daimi sığınak açacağız. Yıllardır kadın hareketinin talep ettiği Cinsel Şiddet Kriz Merkezleri İBB çatısı altında açılacak. Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Birimi kurarak bu suçla her şeyden daha fazla olarak mücadele edeceğiz. Kadınlar açacağımız Destek Hattı ile sosyal yardımdan, şiddete, istihdamdan kreş talebine her türlü sorunu için 7/24 bizi arayabilecek. Biz kadınları ekonomik olarak da güçlendireceğiz. Geliştireceğimiz Kadın Emeği Ofisi ile kendi sınırlı imkanları ile çalışan uğraşan tüm kadınlara belediye kapıları da imkanları da sonuna kadar açılacak. Öncelikle İBB kadınların müşterisi olacak. İstanbullu kadınların kendi markaları olacak. Yoksulluk ve ulaşımdaki durum gözetilerek 40 semtte açacağımız doğumhaneler ile ev konforunda, anne bebek dostu sağlık hizmetinin verilmesini sağlayacağız. Açacağımız 20 yeni Kadın Sağlığı-Tarama Merkezi ve 10 İlçede açacağımız Çocuk Sağlığı Merkezleri ile sağlık alanındaki eksiklikleri kapatmak için net olarak İBB olarak inisiyatif alacağız” diye konuştu.

“Üniversite gençlerine burs ve yurt imkanı sağlayacağız”

Üniversite öğrencilerine destekte bulunacaklarını ifade eden İmamoğlu, “Üniversite okuyan gençlerimize burs ve yurt imkanı sağlayacağız. Ailesinin durumu yetersiz toplam 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs vereceğiz. Toplamda 10 bin öğrencimizin faydalanabileceği, 500 kişi kapasiteli, 12 kadın ve 8 erkek öğrenci yurdunu da derhal hayata geçireceğiz. İstanbul’u yaşlılar için daha rahat, daha yaşanılabilir bir kent haline getireceğiz” açıklamalarında bulundu.

“İstanbul Ekonomisi turizmle yeniden canlanacak”

“İstanbul eşsiz doğal yapısı, tarihi ve kültürel birikimi, çeşitliliği ile turizm alanında gerçekten küresel bir markadır” diyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu,şunları söyledi:

“Bu kadim şehir dünyanın kültürel başkentleri arasında hak ettiği yeri alacak. İstanbul ekonomisi, turizm ile yeniden canlanacak, dünyada yeni bir ‘İstanbul Hikayesi’ yazılmaya başlanacak. İlgili tüm paydaşları toplayarak İstanbul Turizm Master Planını yapacak, süreci birlikte yöneteceğimiz ‘İstanbul Turizm Atölyesi’ni kuracağız.Hedefimiz İstanbul’u dünyada en çok yabancı ziyaretçi çeken ilk 3 kentten biri yapmak olacak. Kültür, sağlık, kongre, eğitim, eğlence, doğa gibi alternatif turizm potansiyellerini tespit edip hızla hayata geçireceğiz. İstanbul Yatırım ve Tanıtım Ajansı, yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde son derece etkin bir rol üstlenecek. Hep birlikte İstanbul’u dünyaya tanıtacağız.”

“Esenler otogarı Teknokent projesiyle İstanbul’a değer katacak”

İnovasyon, sanayi ve arge projelerini destekleyeceklerini söyleyen İmamoğlu, “Kartal ve Gaziosmanpaşa’da yapacağımız Bilişim ve Üretim Vadileri ile buradaki mevcut sanayi tesislerini inovasyonla destekleyecek, uluslararası düzeyde gelişmesini sağlayacağız. Kadıköy yaratıcı endüstrilerin yoğun bulunduğu bir ilçe. Burada kuracağımız Yaratıcı Endüstriler Merkezi ile bu potansiyeli açığa çıkaracağız.Esenler Otogarı Teknokent projesi bir diğer önemli üretim ve gelişim noktası haline getireceğiz. İstanbul’a değer katacak, istihdamı arttıracak, gelir düzeyini yükseltecek bütün bu projelerle biz İstanbul halkının refahını yükselterek gelişmiş ülkeler düzeyine çıkaracağız” dedi.

“E-spor merkezleri kuracağız”

Sporla ilgili projelerine de değinen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Güncel spor kültüründe E-spor günümüzde dünyada yükselen bir trend. Ülkemizde de büyük kulüplerin, üniversitelerin bu alana yatırımlar yaptığını, büyük şirketlerin turnuvalara sponsor olduklarını görebiliyoruz.Biz gençlerimizin e-sporu evlerine kapanıp yapmasındansa, bir araya gelerek sosyalleşmelerini sağlayacak, aynı zamanda her türlü ekipmana ulaşabilecekleri e-spor merkezleri kuracağız. Ayrıca İstanbul düzeyinde herkesin katılabileceği yerel e-spor Ligi kurulacak. Bu liglerde başarılı olan gençlerimiz, takımlarımız profesyonel anlamda desteklenecek.

“Sosyal konut olgusunu geliştirerek KİPTAŞ aracılığıyla 10 bin konut üreteceğiz”

Sosyal konut olgusunun gelişmediğini dile getiren İmamoğlu, “İstanbul gibi sosyal eşitsizliklerin yoğun olarak yaşandığı bir kentte Sosyal Konut olgusunun gelişmemiş olması gerçekten şaşırtıcı bir durum. Sosyal konut olgusunu geliştireceğiz. Tespitlerimizi yaptık, İstanbul’un her iki yakasında, dar gelirlilerin konut edinebilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan alanlarda hızlıca KİPTAŞ aracılığı ile 10 bin konut üreteceğiz. Bu konutlarla bir yandan ihtiyaç sahiplerine barınma imkanı sağlarken diğer yandan da kentin merkezi bölgelerinde kira fiyatlarının dengelenmesini sağlayacağız. İstanbul’un geleceğini tüm kesimler ile birlikte çizeceğiz” dedi.

“Atatürk olimpiyat stadı güneş enerji santraline dönüşecek”

"İstanbul’da temiz enerji önceliğimiz olacak" diyen İmamoğlu, "Atatürk Olimpiyat Enerji Arena ile atıl durumdaki Atatürk olimpiyat stadı, çatısına yerleştireceğimiz panellerle bir güneş enerji santraline dönüşecek. Dünyada örnekleri var. Biz de yapacağız. Stadyum boş olduğunda bile kente katkı sunacak. Kendi yapacağımız projeler dışında Güneş Enerji Santrali kooperatiflerini de destekleyecek teşvik edeceğiz” dedi.