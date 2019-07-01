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CHP'li İmamoğlu, İstanbul Valiliğini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:35
CHP'li İmamoğlu, İstanbul Valiliğini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.

Daha sonra belediyeye gelen İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Vali Yerlikaya ile yaptığı görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada “Karşılıklı sohbetimizin konusu İstanbul. Önümüzdeki aylarda nasıl bir başlangıç yapmamız gerektiğini, İstanbul'un temel sorunlarına eğileceğimiz; ortak nasıl hamleler yapabileceğimizi konuştuk. Devlet geleneği gereği nezaket gereği valimizi ziyaret ederek önümüzdeki günlerde beklentilerimizi, onların beklentilerini daha çok İstanbulluların ne istediğini konuştuk. Verimli bir sohbet oldu.’’ dedi.

İstanbul Valiliği’nden Atatürk portresi açıklaması

İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki Atatürk portresine ilişkin, "Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından, tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur. Durumun telefonumdaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edilmiş ve hemen gerekli müdahale yapılmıştır." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:35
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  3. İstanbul Valiliği

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