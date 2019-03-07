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İmamoğlu, işçilerle toplu iş sözleşmesi imzaladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye binası önünde düzenlenen törenle, DİSK Genel-İş Sendikası ile toplu sözleşme imzaladı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:04
İmamoğlu, işçilerle toplu iş sözleşmesi imzaladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye binası önünde düzenlenen törenle, DİSK Genel-İş Sendikası ile toplu sözleşme imzaladı. İmamoğlu, “Bu anlaşmayla, Beylikdüzü Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 2 bin 800 TL oldu. Ayrıca her 8 Mart’ta kadın çalışanlar izinli olacak. Bu uygulamayı İBB’de de devam ettireceğiz’’ dedi.

 

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlık binası önünde belediye işçileriyle buluştu. İmamoğlu’na, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık eşlik etti. İmamoğlu, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile gerçekleştirilen ve anlaşmayla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi öncesinde işçilere kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında işçilerle vedalaşan İmamoğlu, işçilerin haklarını helal etmelerini istedi.



“Olabildiğince en iyisini verme konusunda titiz bir süreç yönettik”

 

İşçilerin ortaya koyduğu emeğe vurgu yapan Ekrem İmamoğlu, “Burada, alın terinden ve emekten söz ediyoruz. Hakkını verebilmekten söz ediyoruz. Verebilmek diyorum, çünkü daha fazlasını herkes vermek ister. Herkesin evine daha fazla para götürmesini çok isterim ama bir bütçe dengesi var. Ülkenin koşulları var. O bakımdan, olabildiğince en iyisini verme konusunda titiz bir süreç yönettik. Veremeyeceğimiz ücreti vermedik ama vereceğimizin en iyisini verdik. Hem de 5 yıl boyunca gününde verdik, Türkiye’nin zor koşullarına rağmen. Bir avantaj oluşmuşsa, bu avantajı alıp sizlere dağıtmaktan keyif aldık. Yine yaparız, yine yapacağız’’ dedi. İmamoğlu, kadın çalışanların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde izinli olacağı müjdesini verdi.

 

Konuşmasının ardından İmamoğlu, toplu iş sözleşmesini imzaladı. Yapılan anlaşmayla Beylikdüzü Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 2 bin 800 liraya yükseldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:04
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