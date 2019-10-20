İstanbullu ‘Reis Bey’e sahip çıktı

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Üstad Necip Fazıl Kısakürek’e ait olan Reis Bey isimli tiyatro eserini, ideolojik bir hınç neticesinde şehir tiyatrolarından kaldıran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na anlamlı cevap Zeytinburnu Belediyesi’nden geldi. AK Partili Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu kapsamında, Reis Bey isimli tiyatro eserinin sahnelenmesi için verdiği talimat binlerce tiyatro severi buluşturdu. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyicisiyle buluşan tiyatro eserinin ilk gösterimine Başkan Arısoy da katıldı. Oyunun prömiyeri öncesi konuşan Arısoy, şunları söyledi: “Bu yıl Büyükşehir Belediyesi birçok oyun ile birlikte Necip Fazıl’ın ölümsüz eseri Reis Bey’i maalesef repertuarından kaldırdı. Devlet Tiyatromuz il yetişkin oyunu daha önce çocuk oyunu vardı ama yetişkin oyununun bugün ilk gösterimini sanatseverler ile birlikte izleyeceğiz. Devlet Tiyatromuz her ay 3 hafta burada sahne açacak. Reis Bey’i İstanbul’da ilk ağırlayan belediye olmaktan son derece memnunum. Benim açımdan şöyle bir özelliği var. Müsteşarken sahneye konan bir oyunu şimdi belediye başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapıyoruz bundan açıkçası çok memnuniyet duyuyorum.”