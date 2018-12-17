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Gaza gelen İmamoğlu hülyalara daldı: "Erdoğan da bana oy verecek"

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, güldüren açıklamalarda bulundu. CHP'lilerin gazına gelen İmamoğlu "İddia ediyorum, biz öyle bir vizyon çizeceğiz ki gün gelecek sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verecek" dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:39
Gaza gelen İmamoğlu hülyalara daldı: "Erdoğan da bana oy verecek"

Aday bunalımı yaşayan CHP’de İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu komik açıklamarda bulundu.

Öncesinde adaylığa sıcak bakmayan ancak sonrasında CHP’lilerin gazıyla seçim atmosferine giren İmamoğlu kendisini dev aynasında görmeye başladı. Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'in sorularını cevaplayan Ekrem İmamoğlu projelerini anlattı.

“Erdoğan da bana oy verecek”

Adı resmen açıklanmasa da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Ekrem İmamoğlu, "İddia ediyorum, biz öyle bir vizyon çizeceğiz ki gün gelecek sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verecek" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:33
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. CHP
  3. İstanbul

YORUM YAZ

  • AytaçAytaç36 dk önce
    Karşınızda hıcbır ıdeale, dusunceye baglı olmayan, dun ANAPlı, bugun CHPlı sıyası oportunist İmamoglu!
  • receprecep45 dk önce
    böyle lafları bir zamanlarm.sarıgülde söylüyordu duman oldu gitti aynı yolu takip ediyorsun
  • AbdulvahitAbdulvahit48 dk önce
    partin ble oy vermeyecek

Günün Özeti

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