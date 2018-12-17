Gaza gelen İmamoğlu hülyalara daldı: "Erdoğan da bana oy verecek"

Aday bunalımı yaşayan CHP’de İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu komik açıklamarda bulundu.

Öncesinde adaylığa sıcak bakmayan ancak sonrasında CHP’lilerin gazıyla seçim atmosferine giren İmamoğlu kendisini dev aynasında görmeye başladı. Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'in sorularını cevaplayan Ekrem İmamoğlu projelerini anlattı.

“Erdoğan da bana oy verecek”

Adı resmen açıklanmasa da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Ekrem İmamoğlu, "İddia ediyorum, biz öyle bir vizyon çizeceğiz ki gün gelecek sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verecek" dedi.