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İmamoğlu: “Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, toplumun her kesimine eşit mesafede olacağını belirterek, “Biz gücümüzü insanımızın güzel yüreğinden alıyoruz.

29 Mart 2019 Cuma 20:14
İmamoğlu: “Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, toplumun her kesimine eşit mesafede olacağını belirterek, “Biz gücümüzü insanımızın güzel yüreğinden alıyoruz. Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz” dedi.


31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerindeki Beykoz temaslarının ardından Ümraniye’ye geçerek halkla buluştu. Kazım Karabekir Mahallesi’nde toplanan kalabalığa hitap eden Ekrem İmamoğlu, kentin sorunlarına değinerek çözüm noktasında vatandaştan destek istedi. Buradaki halk buluşmasının ardından İmamoğlu, Pendik ve Tuzla’da da halkla buluşmalarına katılarak, seçimde destek istedi.



“Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz”


Halk buluşmaları programlarının ilki olan Ümraniye’de seçim sürecinde çok çalıştıklarını ve kentin her yerini gezdiğini dile getiren İmamoğlu, “Gücünü koltuktan alanlar biz gücümüzü insanımızın güzel yüreğinden alıyoruz. Herkesi bir tutacağız, oyuna göre ayırt etmeyeceğiz. Ben su gibi bu şehir mahallelerini sokaklarına aktım. Gönülleri kırılmış, kalpleri soğumuş birbirine selam vermeyen nice insanlar gördüm, üzüldüm. Ben sizlerin kalplerindeki buzları eritmeye geldim. Birbirinizi seveceksiniz, hiç endişeniz olmasın. Bu kardeşiniz inançlarından, partilerinden, yaşam biçimlerinden dolayı kimseyi ayırmayacak. Emek veren herkesin başımın üzerinde yeri vardır, bu şehre hep birlikte emek vereceğiz” dedi.



“Bu seçimi İstiklal Savaşına benzetip son İstiklal Savaşımız diyen aklı kıt yöneticiler var”


İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına seslenen İmamoğlu, “Bu şehre emek verenler de var büyükşehir belediyesinde. Dün toplantı yapıp bu seçimi İstiklal Savaşına benzetip son İstiklal Savaşımız diyen aklı kıt yöneticiler var orada. Onlara diyorum ki o çalıştırdığınız işçiler sizden usandı, bırakın onları, zorla mitinge götürmeye, zorla kahvaltıya götürmeye, bütün büyükşehir belediyesi çalışanlarına müjdeler olsun. Ben geliyorum ve sizlere emeğinizin karşılığını vereceğim, sizleri baş tacı edeceğim” diye konuştu.



“Biz İstanbul’un ilçelerini birilerinin dediği gibi kenar ilçe olmasını istemiyoruz”


Ümraniye’deki halk buluşmasının ardından Pendik’e geçerek ilçedeki birçok mahallede halkı selamlayan Ekrem İmamoğlu, Kaynarca Mahallesi’nde gerçekleştirilen halk buluşmasında bölge halkıyla bir araya geldi. Burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu, “Biz bu ilçenin ve İstanbul’un tamamının her ilçesi birilerinin dediği gibi kenar ilçe olmasını istemiyoruz. Biz İstanbul’un her ilçenin merkez ilçe olmasını istiyoruz. Bu şehirde herkesin eşit koşullarda hayata tutunmalarını istiyoruz. Bizim yolumuz güzel bir yol, bizim yolumuzda hiç kimse dışarıda kalmayacak dedik. İki partimiz var, CHP ve İyi Parti ittifak yaptı, ama ne söz vermiştim, herkesi kucaklayacağım demiştim. Ben sadece CHP’li, İyi Partililer değil, AK Partililer, HDP’lilerinde, MHP’li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Her partinin oyun istiyorum demiştim. Önce anlamadılar, 2-3 gün kala herkesin oyunu istemeye başladılar” diye konuştu.


Anadolu yakasında ilçe ilçe gezerek halk buluşmaları düzenleyen İmamoğlu, son olarak Tuzla Aydınlı Mahallesine gelerek vatandaşlarla buluştu. Burada yaptığı konuşmada kentin sorunlarına değinen İmamoğlu, seçimi kazanacaklarını söyleyerek, vatandaşların seçim günü sandıklara sahip çıkmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:14
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