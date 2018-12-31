0553 313 94 23

İmamoğlu, Hatayoğlu'nun cenazesine katıldı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, vefat eden 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu'nun cenaze törenine katıldı

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:01
İmamoğlu, Hatayoğlu'nun cenazesine katıldı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu'nun cenaze töreninde bulundu.

Hatayoğlu için Haznedar Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

İmamoğlu, törende merhum Alaattin Hatayoğlu'nun oğlu Buğrahan Hatayoğlu'na ve yakınlarına başsağlığında bulundu.

Caminin avlusunda vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, fotoğraf çektirdi.

Alaattin Hatayoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Beşyüzevler Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:01
  1. cami
  2. cenza
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı
    1. Milli Piyango'nun yılbaşı özel..
    2. Donmuş metale dilinizi değdirmeyin
    3. Güzelleşeyim derken zehirlenme
    4. Maaşları belirleyecek! İşte..
    5. Bizim ‘takvim’ tam bir çorba!
    6. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    7. 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan..
    8. Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya..
    9. Mısır'da 80 kiliseye daha ruhsat verildi
    10. THY New York hattında 12 ayda 550 bin..
    11. Budist Çin’den Peygamberimize hakaret
    12. Kuveyt, Arap Birliği kararı olmadan..
    13. Geğirme asabi insan belirtisi
    14. İlginç uygulama! Buzlanan kaldırımlara..
    15. Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresi..
    16. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    17. GÜNCELLEME - Hatay'da çuval içinde..
    18. "İzmir'deki fuarların kente katkısı 3..
    19. Sağlığın, havacılığın ve uzayın da..
    20. "Gel oğlum, seni vurmayız"
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!