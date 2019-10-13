Ekrem İmamoğlu 'Barış Pınarı' ile ilgili ağzındaki baklayı çıkardı: Barış istiyormuş!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu. Terör örgütü YPG/PKK'ya tek laf edemeyen İmamoğlu, bir anda 'barış havarisi' kesilerek "Umuyorum, kaos bir an evvel biter" dedi.13 Ekim 2019 Pazar 08:06
Bu yıl 41. kez koşulacak İstanbul Maratonu öncesinde tanıtım toplantısında basınla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı da gündemine aldı.
'Barış havarisi' kesildi!
İmamoğlu, harekatla ilgili şunları söyledi: “2 kıtaya yerleşmiş bir ülkeyiz biz. Boğaz'ın bir tarafı Avrupa, bir tarafı Asya. Bu, dünyada başka bir yerde yok. Dolayısıyla tüm iyi şeylere simge olmak zorundayız; barışa, huzura, demokrasiye, özgürlüğe… Bu manada tümüyle Türkiye’mizin güneyinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini, Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz. Bu anlamda bu koşunun, barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Yani Asya’dan Avrupa’ya geçerken tüm dileklerimiz barış için olsun. Elbette ki dünyanın barışı için de olsun. Bu iki kıta arasındaki koşu, aynı zamanda İstanbul’un enerjisini yansıtsın. ‘İstanbul Senin’ cümlesiyle başlıyor olması, benim için çok değerli. Çünkü, yeni dönemin en önemli karakterini yansıtıyor.”
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