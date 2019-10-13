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Ekrem İmamoğlu 'Barış Pınarı' ile ilgili ağzındaki baklayı çıkardı: Barış istiyormuş!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu. Terör örgütü YPG/PKK'ya tek laf edemeyen İmamoğlu, bir anda 'barış havarisi' kesilerek "Umuyorum, kaos bir an evvel biter" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 08:06
Ekrem İmamoğlu 'Barış Pınarı' ile ilgili ağzındaki baklayı çıkardı: Barış istiyormuş!

Bu yıl 41. kez koşulacak İstanbul Maratonu öncesinde tanıtım toplantısında basınla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı da gündemine aldı.

'Barış havarisi' kesildi!

İmamoğlu, harekatla ilgili şunları söyledi: “2 kıtaya yerleşmiş bir ülkeyiz biz. Boğaz'ın bir tarafı Avrupa, bir tarafı Asya. Bu, dünyada başka bir yerde yok. Dolayısıyla tüm iyi şeylere simge olmak zorundayız; barışa, huzura, demokrasiye, özgürlüğe… Bu manada tümüyle Türkiye’mizin güneyinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini, Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz. Bu anlamda bu koşunun, barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Yani Asya’dan Avrupa’ya geçerken tüm dileklerimiz barış için olsun. Elbette ki dünyanın barışı için de olsun. Bu iki kıta arasındaki koşu, aynı zamanda İstanbul’un enerjisini yansıtsın. ‘İstanbul Senin’ cümlesiyle başlıyor olması, benim için çok değerli. Çünkü, yeni dönemin en önemli karakterini yansıtıyor.”

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:06
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • E kurtE kurt13 dk önce
    Desene papazoglu idin de gerçek ortaya cikti
  • Adil düzen Adil düzen 14 dk önce
    Ne biçim bir alçaklık sizinki ne bekliyorsunuz anlamıyorum ne desin daha gayet samimi istek ve dilekler artık sizin beyniniz bir daeş mensubu gibi çalışmaya başlamış siz bu ülkenin başına belâmızınız kime çalışıyorsunuz eleştiriyi anlarım zaten demokrasinin olmazsa olmazı ama siz harbi hainsiniz yazıklar olsun size bu konuşmasının altına imzamı atarım.İmamoğlu, harekatla ilgili şunları söyledi: “2 kıtaya yerleşmiş bir ülkeyiz biz. Boğaz'ın bir tarafı Avrupa, bir tarafı Asya. Bu, dünyada başka bir yerde yok. Dolayısıyla tüm iyi şeylere simge olmak zorundayız; barışa, huzura, demokrasiye, özgürlüğe… Bu manada tümüyle Türkiye’mizin güneyinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini, Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz. Bu anlamda bu koşunun, barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Yani Asya’dan Avrupa’ya geçerken tüm dileklerimiz barış için olsun. Elbette ki dünyanın barışı için de olsun. Bu iki kıta arasındaki koşu, aynı zamanda İstanbul’un enerjisini yansıtsın. ‘İstanbul Senin’ cümlesiyle başlıyor olması, benim için çok değerli. Çünkü, yeni dönemin en önemli karakterini yansıtıyor.” diyor daha ne desin ve operasyonun adi barış pınarı tekrar yazıyorum ne diyor : Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz. Iyi okuyun alçaklık yapmayın. ALLAH'inizdan bulun iyimi.
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL21 dk önce
    Ne kaosu? 30 yıldır pkk itleri, eskiden beri memleket iç ve dış sorunları. Kaosun babasını yaşadık. Buna laf etme, bir barış harekatına eh işteolmasaydı gibi söyle. Bu böyle kınanmaz. Tarafsızsan tarafsızım de. Taraflıysan tarafını söyle ki bilelim.
  • Talat CanTalat Can21 dk önce
    İBB'ni PKK'lılarla doldurdu! Bu heriften daha ne beklenir ki!?
  • Osman HocaOsman Hoca24 dk önce
    Siz lafı neresinden anlıyor ve aktarıyorsunuz. Yavaş yavaş kendinizden soğutuyorsunuz. Doğru olmayanlar vicdanlara hitap edemezler.
  • BozokBozok25 dk önce
    Teroru kinamanin sagi solu yoktur yurek ister. O da varsa. Gitsin kayyimlara destek versin kendini cok hizli bitirdi.
  • Suphi DemirciSuphi Demirci36 dk önce
    Bu hainin bütün benliği ile fetöcü olduğunu umarım MIT ortaya çıkarır, Sezgin Tanrıkulu denilen pkk/ypg linin dayadığı arkasını mehmetçikler KIRIYOR chp yi planlı ve fetöcü kuşatmış adeta yazık
  • Tata TongaTata Tonga37 dk önce
    2011 yılından beri suriyede kaos yok mu şimdi? suriyede iç savaş yaşanmıyor mu?
  • ismettismett37 dk önce
    maratona kimsenin gitmemesi gerekir hem imamoğlanına hemde asgerlerimizin verdigi mücadele için bari bu gün camilere gidip dua edelim bugünü keyifle degil ibadet ve dua ile geçirelimchp zihniyetlilerdebarlarda içerek inandıkları neise ondan isdesinler
  • AlperAlper37 dk önce
    Söylediklerinin nesini beğenmediniz akit. Oldu olacak herkesin eline aynı metni verin okusunlar. Siz pkk dan daha beter bölücülersiniz.
  • Kaos maos yok seni oraya oturtanların kuyruğu acıyorKaos maos yok seni oraya oturtanların kuyruğu acıyor48 dk önce
    Pinokyo ekrem hani deden gaziydi... Nasıl gazi torunusun
  • Kadir Kadir 51 dk önce
    Ekrem konuşuyor akit hopluyor, ne acıymış

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