Ekrem İmamoğlu geçmişi çabuk unuttu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayında "oy farkı" tartışması gündeme geldi.

İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından 29 bin oy farkı olduğunu söylemişti. İmamoğlu dün söylediğini bugün unuttu. Canlı yayında 24 bin oy farkı olduğunu söyleyen CHP adayının çelişkili ifadeleri gözlerden kaçmadı.

İşte İmamoğlu'nun o açıklaması:

"Açılan oylar yüzde 98.8'e geldi. Ne olduysa sayın Yıldırım 'Ben seçimi kazandım' dedi. Tam saat 23.25'de açıklama yapıldı. Ne tesadüf ki AA yayını kesti. Sayın İl Başkanı AK Parti adına açıklama yaptı. "Biz 30 bin 86 sandığa göre 3 bin 870 oyla seçimi kazandık" dedik. Ondan yaklaşık 2 saat önce biz dedik ki 'Hayır bir seçimi kazandık' dedi. YSK Başkanı bizi teyid eden açıklama yaptı. Tutanak burada. 24 bin 57. Şunu unutmamaları lazım. Birkaç aşaması var oy sayımın 23 bin 57 ile başlayan süreç günün sonunda 13 bin 29'a indi."

İmamoğlu'nu Yıldırım düzeltti

Binali Yıldırım ise Ekrem İmamoğlu'nun o geceki açıklamasına gönderme yaparak doğru rakamları verdi.

"Olayları çarpıtmanın gereği yok. İsmail Bey, halka konuşuyorum. Aradaki nihai fark 13 bin 729. Başlangıçta 29 bin 504 küsür. Kaldı ki Ekrem Bey ilk açıklamasını akşam 9'da yaptı. '9 puan öndeyiz' dediği açıklama. Benim ilk açıklamam 11.25'tir. Eldeki bilgilere göre 'biz seçimi kazandık' dedi."