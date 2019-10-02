İmamoğlu Fransa'da ekonomi kuruluşlarıyla buluştu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te 2 farklı ekonomi kuruluşuyla ayrı ayrı toplantılar yaptı. İmamoğlu daha sonra Paris’te Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etti.

İmamoğlu, sabah saatlerinde, Fransa İş Konfederasyonu’nun (MEDEF İnternational) düzenlediği toplantıda, Fransa’da farklı iş kollarında faaliyet gösteren yaklaşık 30 şirketin üst düzey yöneticisiyle bir araya geldi.

Toplantıda ilk konuşmaları, MEDEF İnternational CEO’su Philippe Gautier ve Sürdürülebilir Şehir Görev Görev Gücü Başkan Yardımcısı Agnes Romatet – Espagne yaptı.

İstanbul'da ulaşım çilesi

Yıllardır yoğunluk yaşanan metrobüste, özellikle son iki aydır vatandaşlar isyan etme noktasına geldi. Metrobüs sefer sayısının bir artırılıp bir azaltılması, vatandaşlara olumsuz yansıdır. Ulaşım AŞ'nin başına, kendi sözcüsü Murat Ongun'u -daha önce ulaşımla ilgili tecrübesi olmadığı halde- atayan İmamoğlu, Altunizade metrobüs durağında yaşanan kargaşayı da engelleyemedi. Buna rağmen İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek yerine hem Türkiye'de şehir şehir geziyor, hem de yurt dışına çıkıp ekonomi toplantısı yapıyor.

IMF skandalından sonra İmamoğlu Fransa'da

Geçtiğimiz günlerde CHP ve İYİ Partili isimlerin IMF yetkilileriyle gizli toplantısı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun bu skandalın ardından Fransa'ya hareket edip ekonomi kuruluşlarıyla buluşması dikkatlerden kaçmadı.