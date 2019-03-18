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İmamoğlu: "Fayton meselesinde beraberce ahlaklı bir şekilde süreci kollayacağız, koruyacağız”

Adalar’da çiçeklerle karşılanan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar’daki fayton meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Adalar’da bir fayton meselesi var.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:01
İmamoğlu: "Fayton meselesinde beraberce ahlaklı bir şekilde süreci kollayacağız, koruyacağız”

Adalar’da çiçeklerle karşılanan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar’daki fayton meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Adalar’da bir fayton meselesi var. Bu süreci en insanı, vicdani kurallarla, hayvanları koruyarak, hayvanların bakımı çalışması ilgili süreçleri denetleyerek, beraberce ahlaklı bir biçimde süreci kollayacağız, koruyacağız. Bakım merkezi kuracağız” dedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü münasebetiyle sabah saatlerinde Kıbrıs ile Kore Gazileri ve yakınlarıyla bir araya gelerek Bostancı Sahili’nden kalkan vapurla Adalar’a hareket etti. Yolculuk boyunca gaziler ve yakınlarıyla sohbet eden İmamoğlu, vatan savunmasında en önemli paydalardan biri olan gazilerin ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğunu dikkat çekti.



“Çanakkale ruhu bizi ayakta tutan en diri ruhtur”


Adalar’a yolculuk sırasında gazilerle sohbet ederek, onlara kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Hiçbir zaman Çanakkale ruhunu kaybetmemeliyiz. Çanakkale ruhu bizi bir araya getiren ve her koşulda bir arada tutan değerli bir ruhtur. Tekrar ifade ediyorum, bu ruhun içerisinde herkes vardır. Bu vatanı vatan bilmiş, inancı ne olursa olsun, hayata bakışı, etnik kökeni ne olursa olsun inanın Çanakkale ruhu bizi ayakta tutan en diri ruhtur. Hiçbir zaman eksilmeyecektir. Tam aksine artarak büyüyerek devam edecektir. Ben buradan duyuruyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman inşallah 18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı’nı da bir milli bayram edasıyla, anmasıyla kutlayacağız. En başta bütün milli bayramları İstanbul’un en kutlu günleri haline getireceğiz. Daha öncede söyledik, bütün milli bayramlarda ulaşım araçları ücretsiz olacak, kutlamaları doya doya yapacağız" dedi.



İmamoğlu Adalar’da çiçeklerle karşılandı


Adalar’da çiçeklerle karşılanan İmamoğlu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vapurdan indikten sonra başkan adayını karşılarında gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Adalar’da seçim turuna çıkan İmamoğlu, esnaf ve vatandaşları selamlayarak, onların sorunlarını dinledi. Birbirinden ilginç anlara sahne olan gezi sırasında esnaflar İmamoğlu’na mavi nazar boncuklu bileklik, eşi Dilek İmamoğlu’na ise taç hediye etti. Esnafa seslenen İmamoğlu, "Hayatımda hiç takmadım, ama takıyorum. Bugün mavili mavili uydu" diyerek teşekkür etti.



“Adalar’da simgesel tarımı destekleyeceğiz”


Adalar’ın sorunlarını çözmek için en hızlı şekilde çalışmalar yapacaklarını kaydeden İmamoğlu, “Adalar’ın planlarıyla sorunlarıyla ilgili hızlıca çözüm bulacağız. Adalar’ın sahilinin korunması ve sorunların çözülmesiyle ilgili curcuna oluşturmaksızın hem disiplinli, hem de özellikle Adalar halkını ve Adaların kalitesini koruyan bir anlayışla düzen kuracağız, beraberce el ele, kol kola. Buranın ekosistemi, florası var, hem de binlerce yıllık. Şu küçücük adada bile simgesel tarımı destekleyeceğiz, bu adada balıkçılıkla ilgili işbirliği yapacağız. Bu güzel kentin nimetlerini en kaliteli bir şekilde İstanbul’a servis etmesi için çalışacağız” şeklinde konuştu.



“Fayton meselesinde beraberce ahlaklı bir şekilde süreci koruyacağız”


Adalar’daki fayton sorunlarına ilişkin konuşan İmamoğlu, "Adalar’da bir fayton meselesi var, faytonculukla uğraşan hemşehrilerimiz, dostlarımız var. Bu süreci en insanı, vicdani kurallarla, hayvanları koruyarak, hayvanların bakımı çalışması ilgili süreçleri denetleyerek, beraberce ahlaklı bir biçimde süreci kollayacağız, koruyacağız. Bakım merkezi kuracağız. Her konuda işin içinde olacağız, dışarıdan seyretmeyeceğiz, yani kimseyi aldatmayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:01
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