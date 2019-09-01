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İmamoğlu dua için ellerini açmayan eşini 'koluna vurarak' uyardı

Görevden alınan HDP'lileri teselli etmek için Diyarbakır'a giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2015'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret ettiği esnada dua için elini kaldırmayan eşi Dilek İmamoğlu’nu koluna sertçe vurarak uyardı.

01 Eylül 2019 Pazar 15:01

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte Diyarbakır’a giderek görevden alınan HDP’lileri teselli etti.

İBB’den haksız yere çıkarılan işçilerin protesto gösterileri sürerken Diyarbakır’da HDP’lilere destek olan İmamoğlu ve eşi 28 Kasım 2015 tarihinde Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaparken saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin de mezarını ziyaret etti.

Eşinin koluna vurdu

Elçi’nin mezarına karanfil bırakan İmamoğlu, dua için ellerini açmayan eşini koluna vurarak uyardı. O anlar sosyal medyada "Rolüne iyi çalışmayan bayan İmamoğlu’nun bay İmamoğlu tarafından uyarılışı" şeklinde paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:01
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. Tahir Elçi
  5. dilek imamoğlu

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