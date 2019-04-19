Başkan Erdoğan'ı havalimanında İmamoğlu karşıladı

Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. İmamoğlu göreve başladıktan sonra ilk kez Erdoğan'la bir araya gelmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilk mesai gününde "Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusu yöneltilmişti. İmamoğlu da, "Devlet geleneği ne gerektiriyorsa, benim görevim neyse onu yaparım. Fırsatımız varsa kucaklaşırız" diye cevap vermişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. İmamoğlu da Erdoğan'ı karşılamak üzere havalimanına hareket ederek karşılama komitesi içerisinde yer aldı.

Kısıklı'daki konutuna geçti

Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna gitti.