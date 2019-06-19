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İmamoğlu yine terörden mahkum edilen Demirtaş'ı savundu!

CHP, HDP ve İP'in İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay hüküm giyen Selahattin Demirtaş'ı savundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:41

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında "Sayın Demirtaş içeride. Sayın Demirtaş suçlu mu? Benim bildiğim mahkemesi devam ediyor. Kararı çıkmadı daha, yargılaması hala devam ediyor." dedi.

Demirtaş mahkum edildi

Gerçekte ise 5 Aralık 2018 tarihinde Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapisle cezaları kesinleşmişti. İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 07:41
  1. İstanbul
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. HDP

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