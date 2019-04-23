İmamoğlu, çocuklarla beraber zeytin ağacı dikti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sekiz ülkeden gelen çocuklarla fidan dikti.

İmamoğlu, eşi Dilek ve kızı Beren İmamoğlu ile Beylikdüzü Yaşam Vadisi 2. Etap Ağaç Dikim Törenine katıldı.

Buradaki konuşmasını, Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Rusya, Meksika, Hindistan, Estonya, Kuzey Makedonya ve KKTC'den gelen çocukların arasında yapan İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Bu bayramı, ülkemizin çocuklarına değil sadece, dünyanın bütün çocuklarına armağan etti Mustafa Kemal Atatürk." diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir vicdanla, ahlakla ve barış duygusuyla kuruldu Türkiye Cumhuriyeti. Bugün ortada duran sorunlara, sıkıntılara ve dünyada ne yazık ki canımızı sıkan olaylara baktığımızda, yaklaşık 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörülerinin ne kadar sağlıklı, ahlaklı ve dünyaya mesaj veren bir bakışı olduğunu hissediyoruz. Ne mutlu bize ki, bu güzel ülkeyi böyle güzel bir liderle kurduk. Bugün, çocukların günü. Çocuklarımız için bütün iyi duyguları istiyoruz, iyi yetişsinler istiyoruz. Dünyanın bütün çocukları için aynı şeyleri istiyoruz. İstanbul'un bir çocuk kenti, çocuk dostu bir şehir olmasını istiyoruz."





- "Çocukların sesi ve sevgisi bize çok yol gösterdi"

İyi duyguları yönetmek için, iyi düşünmenin gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "İyi düşünmeniz için de bence çocukları dinlemeniz lazım. Çocuklar hiçbir zaman size kötü temennilerde bulunmazlar, hep iyi temenniler söyler, hep iyi istekler iletirler. Ben onları çok dinledim. Çocukların sesi ve sevgisi bize çok yol gösterdi. Bugün bu görevimi, büyük bir coşkuyla ve enerjiyle yapıyorsam, beni en fazla besleyen, çocukların sevgisi ve onlara olan borcum. O duygularla çok enerjik oluyorum. Umuyorum hiç eksilmesin. Çocukların sevgileri hep yanı başımızda olsun."

Yaşam Vadisi'nin 2. ve 3. etap çalışmalarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a başarılar dileyen ve ona destek olacaklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'a en simgesel çocuk mesajını belki de Yaşam Vadisi'nden vereceğiz. Burada büyüyen çocuklar, hayatları boyunca yaşam vadilerini sahiplenecekler. Onlara zarar vermelerine asla müsaade etmeyecekler, hatta geliştirecekler. Ben, İstanbul'un çocuklarına, artık, 'Yaşam Vadisi Çocukları' diyeceğim. Birazdan, zeytin ağaçlarımızı dünya barışı için ve ülkemizin iç barışı için dikelim ve bütün dünya için güzel dileklerimizi gönderelim, dualarımızı edelim."

Konuşmaların ardından zeytin ağaçlarının dikimine geçildi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafir çocuklarla birlikte ağaçları diken İmamoğlu, fidanların can suyunu da onlarla beraber verdi.

Törene katılan çocuklara, aileleriyle birlikte oynayabilecekleri oyun setleri hediye edildi.



