İmamoğlu: “Bu seçimde adaydı, 5 yıl sonra Sayın Yıldırım da bana oy verecek”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, esprili bir dille AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı rakibi Binali Yıldırım’ın bir sonraki seçimde kendisine oy vereceğini söyleyerek, “Herkesin oyunu istiyorum. Bu seçimde adaydı, 5 yıl sonra iyi ki bu kardeşimiz seçilmiş diyecek, Sayın Yıldırım, o da oy verecek. Ama 5 yıl sonra.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle seçim çalışmalarını eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sürdürdü. Sancaktepe’de bir dizi programa katılan İmamoğlu, ilk olarak Mustafa Öncel Kültür ve Sanat Merkezi’nde kadınlar gününe özel düzenlenen etkinliğe katıldı. Programın yapılacağı salona eşiyle birlikte giriş yapan İmamoğlu, burada kadınlar tarafından coşkuyla karşılandı. Etkinlikte kadınları selamlayan İmamoğlu, kadınların önemine ve çalışma hayatındaki yerine vurgu yaparak seçime yönelik destek istedi.

“Bu ülkede, bu şehirde en fazla kadınlara saygı duyacağım”

Etkinlik kapsamında konuşma yapan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, “Ben şunu temsil ediyorum. Lütfen bana kulak verin. Bu kardeşiniz bu belediye başkanınız yüzünü asmayacak, somurtmayacak, kötü dil kullanmayacak, kimseye kötü konuşmayacak. Ben sizin huzur istediğinizi biliyorum. Bu millete kadınlara çocuklara bağıran çağıran siyasetçileri istemediğinizi biliyorum. Bağıranı çağırana kim sever. Ben her zaman güzel dili temsile edeceğimiz en fazla toplumda başkanlık görevimde en fazla bu şehrin bu ülkenin kadınlara saygı duyacağım. Kadınların çocukların ve gençlerin hayata tutunmaları ve mutlulukları tam olursa bizde başarılı oluruz. Tüm sıcaklığınızla o gözlerinizden bana yansıyan sevgi dolu bakışlarınıza benim motive eden sorumluluğumuzu artıran dualarınıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bu seçimde adaydı, 5 yıl sonra Sayın Yıldırım da bana oy verecek”

İmamoğlu, Kadınlar Günü etkinliğinin ardından Samandıra Meydana geçerek halkla buluştu. Burada coşkulu kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, halka hitap ederek sorunların çözümüne ilişkin önerilerinden bahsetti. Halkın taleplerini dinleyerek konuşma yapan İmamoğlu, “Ben herkesin oyunu istiyorum, duyan duymayana söylesin, ben herkesin oyunu istiyorum. Ben güzel şeyler söylüyorum, ben kimsenin hakkında kötü bir şey söyledim mi? Bu günde söylemiyorum size söz veriyorum. Dersiniz ki bu kardeşiniz bu meydanda bize söylemişti. Size söz veriyorum siyasi yaşamım boyunca hiç kötü söz söylemeyeceğim. Herkesin oyunu isterim. Bu seçimde adaydı, 5 yıl sonra iyi ki bu kardeşimiz seçilmiş diyecek Sayın Yıldırım, o da oy verecek. Ama 5 yıl sonra.” diye konuştu.

“Oy vermeyenleri de 1 Nisan günü hizmetle şımartacağım”

Seçim çalışmalarındaki olumsuz sözleri umursamadığını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Bazı sözler, laflar duyuyorsunuz, benim hakkımda da sizin hakkınızda da konuşuyorlar. Kalbiniz hiç burkulmasın, bizi kimse birbirimizden ayıramaz, kimse bizim sevdamızı, bağımızı zedeleyemez. Bazıları ortadan böldüm, verenler vermeyenler. Oy verenler çok iyi, vermeyenlere de başka lakaplar takıyorlar. Bir şey söyleyeyim size umursamayın, bu kardeşiniz bana oy verenlere teşekkür ediyorum. Ama oy vermeyenleri de 1 Nisan’da hizmetle şımartacağım, onları da mutlu edeceğim. İyi söz, iyi insan olmak bizim inancımızda da kültürümüzde de, topraklarımızda da, aile ahlakımızda da var. Bu topraklara layık olacağız” şeklinde konuştu.