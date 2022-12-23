İmamoğlu bu defa hapı çok fena yuttu! Ne oldu, rengin soldu Ekrem

İçişleri Bakanlığı müfettişinin İBB’de terör bağlantılı personel çalıştırıldığı iddiası ile hazırladığı raporun savcılığa gönderildiğini hatırlatan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Süleyman Soylu’nun açıklamalarını köşesine taşıdı.

Sarıkaya, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu durum sadece İstanbul değil, CHP’nin 11 büyükşehir belediyesi başta olmak üzere, il, ilçe ve beldeleri dahil 1107 belediyesi için geçerli.

Bunların arasında İstanbul ile birlikte Adana Seyhan ile İzmir ve Mersin Büyükşehir belediyeleri ve bazı il belediyeleri de var.

Bu veriler ve rakam da bana değil, bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ait.

Bakan Soylu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, terör soruşturmaları kapsamında 2019’da 33 belediyede 42 soruşturma yapılırken, 2020 yılında 13 belediyede 14; 2021’de 16 belediyede 18 soruşturmanın yapıldığını söyledi.

TOPLAMDA 74 BELEDİYE

Bu yıl ise 12 belediyede 14 soruşturma olmak üzere, 2019’dan bu yana toplam 74 belediyede 88 soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti.

Aralarında AK Parti ve MHP’li başkanların da dahil olduğu, tüm partilere mensup 79’unun soruşturma raporunun tamamlandığını açıkladı.

Yani Cumhuriyet Başsavcılığının harekete geçmesi halinde bu belediye başkanlarını görevden alıp, yerlerine vekil atama yetkisi “terör soruşturma” olması dolayısıyla büyükşehir ve illerde İçişleri Bakanı, diğerlerinde ise bağlı bulunduğu vilayetin valisinin elinde.

Yetkiyi veren de Belediyeler Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri…

Bu yetki de hatırlanırsa, HDP’li belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine atama yapılması için 2016 yılında Belediyeler

Kanunu’na konulan madde ile gerçekleşti. (...)"



