İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın istifasını değerlendirdi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığından istifa etmesini değerlendirerek, “Hayırlı olsun istifası, başta etseydi, daha anlamlıydı, bundan sonra çok anlamı yok” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Esenler’de sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçedeki muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda İstanbul’un yanı sıra Esenler özelindeki sorunlara dikkat çeken İmamoğlu, çözüme ilişkin projelerini anlatarak bölge halkından destek istedi.

Toplantıda yaptığı konuşmada adil bir belediye başkanı olacağını söyleyen İmamoğlu, "25 sene yöneteceksiniz, Esenler’in mağduriyetini anlatmaya çalışacaksınız. Kime söylüyorsunuz, bize mi? Bize söylemeyin. Aynaya bakın kendinize söyleyin. ‘Biz neyi yanlış yaptık da Esenler gibi 25 sene yönettiğimiz ilçeleri ne yazık ki hak ettiğimiz yere taşımadık, diye aynaya bakın, bize söylemeyin. Değerli dostlar 1 Nisan yüzleşme vaktidir, değerli dostlar değişme, değiştirme vaktidir. Değerli dostlarım yeni bir başlangıç vaktidir, İstanbul’un gidişine dur deme ve iyi bir gidişe hoş geldin deme karşılama vaktidir” dedi.

"İstifası hayırlı olsun, başta istifa etseydi”

Esenler’deki gezisi sırasında bir tekstil atölyesine geçen İmamoğlu, mesai saati içinde çalışanları ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Tekstil atölyesinin çıkışında basın mensuplarının Binali Yıldırım ile ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Bazı insanlar hızlı koşar, bazı insanlar da hızlı hareket ettiğini başka araçlarla belli ederler. Hızlı trenle hıza ihtiyacı var herhalde, inşallah kazasız belasız İstanbul’a gelir, yolu açık olsun. Hayırlı olsun istifası, başta etseydi, daha anlamlıydı, bundan sonra anlamı yok. Yani benim kadar renkli mi bilmiyorum ama Binali Bey hayırlı olsun. İnşallah benim ilçe gezilerimin birinde karşılarız, çünkü ben sıklıkla gezeceğim” diye konuştu.

"Biz iktidar şımarıklığı yaşamadan vatandaşla buluşmayı vazife edineceğiz"

Bir basın mensubunun ‘Binali Yıldırım, CHP’nin güçlü olduğu ilçelere yoğunlaşıyor, sizde AK Parti’nin güçlü ilçelere yoğunlaşıyorsunuz’ demesi üzerine İmamoğlu, "Her seçmene hatırlattık. Oy vereni vermeyeni ayırt etmeyen anlayışımızla vatandaşı hatırlattığımızı düşünüyorum. Bugünden hizmete başladık. Toplumun değişime ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Çünkü, hizmet etmiş olabilirler, etmişlerdir de, insanlar uzun dönem iktidarda kaldıkları dönemde elbette faydalı işler yapmışlardır. Ama o yorgunluğu zaten kendileri tanımlıyor. Dolayısıyla oy almadıkları yere gidiyor olmaları bence vatandaşı, seçmeni hatırlamış olmalarını gösteriyor. Ama 1 aylık hatırlama yetmez, biz onlara yıllar yılı hatırlamalarına fırsat tanıyacağız. Onlar muhalefette olacakları için her gün her ay ziyaret etmek zorunda hissedecekler kendilerini. Biz hiç iktidar şımarıklığı yaşamadan, en motive edici şekilde vatandaşla buluşmayı kendimize vazife edineceğiz” yanıtını verdi.