İmamoğlu, Beylikdüzü'nde iftar yaptı

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarını Beylikdüzü'nde açtı.

Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, iftarlarını, Beylikdüzü Beylik Pazarı'nda kurulan "Hayırlı İftarlar Sofrası"nda yaklaşık 15 bin Beylikdüzü sakiniyle yaptı.

İstanbul'a belediye başkanı olmanın çok önemli olduğunu belirten İmamoğlu, ''İstanbul'un gariplerinin, ezilmişlerinin ve mazlumlarının olmaması, onlara her zaman yardım eden bir elin olması, bizim için en değerli duruş olacaktır, önümüzdeki vazife yıllarında. Bütün makamlar önemli. Çünkü insana hizmet ediyorsunuz. Kamu malına özen göstermelisiniz, israftan uzak durmalı ve müsaade etmemelisiniz. Toplumsal birlik için hareket etmeli ve mutlaka tevazuyu elden bırakmadan, iyi niyetle, iyi dille hizmet etmeyi başarabilmelisiniz." diye konuştu.

İmamoğlu, Maide Suresi'nin 8. ayetini ve Türkçe mealini okuyarak, "Allah, herkesi yanlıştan ve iftiradan korusun." dedi.

Sorumluluğun büyük olduğunu hissedip, birlikte mücadele etmek gerektiğini dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu mücadele, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için çok ama çok kıymetlidir. Cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda Şeyh Edebali, Osman Gazi'ye şöyle der 'Ey oğul. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İşte tam da şu andaki süreç, üstlendiğimiz görev ve yol haritamız, bir insanlık meselesidir, insanlık mücadelesidir. Bu anlamda bu topraklarda çokça ışığımız var. Güzel insan Aşık Veysel nasıl sesleniyor: 'Veysel sapma sağa sola/Sen Allah'tan birlik dile/İkilikten gelir bela/Dava insanlık davası'. Ruhu şad olsun.''

İmamoğlu, sözlerini "Duam odur ki mevki ve makamımız büyüdükçe boynu bükülen, insanına güzel gözle bakan, hep iyi mesajlar veren ve herkese eşit davranan ahlaklı bir yönetici olmayı diliyorum. İnşallah dualarımız kabul olur." diyerek tamamladı.



