'İmamoğlu belediye başkanı mı yoksa Cumhurbaşkanı mı?'

Bir şeyi tamir etmek zordur, günlerinizi alır. Lâkin tahribat çok kolaydır…



Siz bir bina inşa etmeye başlasanız, bitirmesi aylar hatta yıllarınızı alır. Fakat yıkmak o kadar kolaydır ki devasa çok katlı bir binanın taşıyıcı ana kolonlara dinamiti bağlarsınız saniyede yerle bir olur…



Yalan da kolaylıkla insanların zihinlerinde ciddi tahribatlara yol açar. Hele ki yalanla günümüzde algı yapmak daha da yaygınlaştı. Bunu da kendi içimizden insanların yapması daha çok zarar vermektedir…



Eğer sizin fikir dünyanızdan birileri zararlı işler yaptıysa ses çıkarmayın karartın pisliğin üzerini örtün… Ne hikmetse karşı görüşten biri yaparsa vurun abalıya. Sosyal medyayı trollerinizle ayağa kaldırın, ülkeye verebileceğiniz kadar zarar verin sizce etik mi? Kendinize ve vicdanınıza bir sorun derim…

Dolayısıyla kendinizden yapana ses etmeyin karşı cenahtan olunca etrafı yakın yıkın bu yanlış… Hükümet yanlısı biri oldu ki bir hata işledi saçma sapan konuya hâkim olmadan paylaşımlar yapılmakta…



Ama şimdi ortada bir taciz, cinsel istismar var. Sizden tepki dahi yok. Akabinde bu ülkenin ordusuna satılmış deniyor, bu arkadaşlardan tek kelime tepki paylaşımı yok, yazıklar olsun sizlere…



Zararlı kim olursa olsun, görüşü fikri zikri ne olursa olsun her kesim tepki göstermek zorundadır… Yok eğer sizlerin gayesi üzüm yemek değil bağcıyı dövmekse kusura bakmayın bunu da size yaptırtmayız.



Mâ’mâfih günlerdir muhalefetin ilçe başkanlıklarında İstanbul teşkilatlarında cinsel taciz ve cinsel istismar ayyuka çıkmış kimseden ses soluk yok…



Nerde bu mor kafa, mor çatı, kadın haklarını arayan insanlar… Bir tane açıklama dahi göremedim denk gelemedim…



Parti yönetiminden malum il başkanından ve diğer ittifak ettikleri partilerden hiçbir yerde tepki yok. Bu mudur sizin kadınlara bakış açınız… Bu mudur sizin siyasetçiliğiniz…



Hani kürsülerden ahkâm kesiyordunuz?



Sizlerin demokrasi anlayışı tıpkı batılıların demokrasi anlayışı gibidir.



Sizin demokrasiniz sadece telaffuz edilen bir kelimeden ibaret, ne yazık size…



Bunlara benzer bir de yine muhalefet partisi milletvekili çıktığı bir programda ülkenin kahraman ordusuna satılmış dedi...



Şaşırdık mı? Hayır, çünkü bu söylemler iç dünyasının dışa vurmasıdır. Öncelikle şu cevabı vereyim dünyaya meydan okuyan şanlı ordumuza dil uzatanlar, satılmıştır.



Batı ağzıyla konuşanlar, satılmıştır.



Vekillerini kiraya verenler, satılmıştır.



Ülkesini her fırsatta haçlılara şikâyet edenler de, satılmıştır.



Ülkemin öğretmenlerine şuursuzca söz söyleyenler, satılmıştır. Ecnebilerin peşinden gidenler, satılmıştır. Ülkemin namusuna, bölünmez bütünlüğüne göz dikenlerle yeni anayasa çalışması yapanlar, satılmıştır…



Şu anlaşılıyor ki kahraman ordumuz sınırlarımızı korumasından, terörle mücadele etmesinden, mazlumun yanında olmasından batı nasıl rahatsız oluyorsa batıya hayran olanların da rahatsızlıklarının sözlerine yansıması bizleri şaşırtmadı… Ama bu ana muhalefetin yalan ve batıdan aldığı akılla söylediği sözlere diğer siyasi partilerden hiçbir tepki gelmemesi ne kadar da zül bir duruş değil mi? Bu cinsel istismarı örtbas etmek ve gündemi değiştirmek için çok güzel bir yalan manevrasıyla gündeme “suikast yapılacak bana, ben mühim bir adamım” demesiyle bir anda gündemi değiştirmeye çalışan ve algıyı çok iyi beceren bir muhalefet var… Kendi troll hesaplarıyla oluşturdukları yalan gündem ile bir nevi kahramanlaştıracaklardı. Ekrem Bey belediye başkanı mı yoksa Cumhurbaşkanı mı?



Vesselâm…