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İmamoğlu Başbakanlık saldırganı Nuri Başkapan'ı işe aldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işe aldığı Nuri Başkapan’ın 2012 yılında Başbakanlığa saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:45
İmamoğlu Başbakanlık saldırganı Nuri Başkapan'ı işe aldı!

 yeniakit.com.tr  

Binlerce işçiyi tek bir mesajla kapının önüne koyan ve eleştirilerin odağı haline gelen İBB’nin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine bir skandalla gündem oldu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı kararlarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu vatan hainliği ile suçlayan Nuri Başkapan adlı şahsı İBB’de işe aldı.

Başkapan, 2018'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Aralık 2018'de 'İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Başbakanlığa saldırı düzenlemiş!

Ancak İmamoğlu’nun işe aldığı Nuri Başkapan adlı şahsın 2012 yılında Başbakanlığa silahlı saldırı düzenlediği de ortaya çıktı.

Rize nüfusuna kayıtlı olan Nuri Başkapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Başbakanlık’ görevini yürüttüğü 2012 yılında Başbakanlık binasının önüne gelerek içeride Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken belindeki kurusıkı tabancayı ateşlemişti. Bir kişinin yaralandığı saldırı güvenlik görevlilerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden önlenmişti.

“Terör örgütü mü kuruyorsun?”

İBB’den sorgusuz sualsiz hiç bir gerekçe göstermeden binlerce emekçiyi işten çıkaran İmamoğlu’nun ‘sabıkası’ kabarık olan terör suçlusu Nuri Başkapan isimli kişiyi işe alması "İmamoğlu trör örgütü mü kuruyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu. İmamoğlu’nun skandal kararı sosyal medyada da büyük tepki çekti. Vatandaşlar “Hani işçi fazlalığı vardı, onca insanı bu eşkıyaları işe almak için mi işten çıkardınız?” diye sordu.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:45
  1. Rize
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İBB
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı
  5. Nuri Başkapan

YORUM YAZ

  • yusnusyusnus10 dk önce
    EYT CIKDIMI
  • NİLHANNİLHAN21 dk önce
    İŞİNİZ GÜCÜNÜZ SİZE UYMAYANLARI KÖTÜLEMEK,SİZ Kİ BİR ERKEK UĞRUNA DİNİNİ DEĞİŞTİREN İNSANI SIRF CHP İLE İLGİLİ KÖTÜ YORUM YAPIYOR DİYE ÖVÜYORSUNUZ YA :) DAHA NE DİYİM Kİ ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN TEZ ZAMANDA.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 24 dk önce
    Saadetsiz mollanın, kötü kokan Gül’ün, Babacansızın, işsiz David’in pkk’nın ortak girişimi sonucu filizlenen ŞER CEMAATİ’nden ne bekliyorsunuz?Bunlar kıyametin ayak sesleridir...Zaten rivayette vardır...İnsanlarbütün bütün yoldan çıkarsa kıyameti bekleyin...diye vakit kıyamet vakti,her şey bir gün öncesinden daha kötü oluyor .....
  • ACI VE GERÇEKACI VE GERÇEK28 dk önce
    ne bekliyordunuz kiişçi fazla dedi onca insanın ekmeği ile oynadışimdide ihtiyaçmı var ki adam alıyorsun adama 82 milyonun karşısında yalan söylüyorsun adamın yüzü kızarmadı ki yalanın bir tescili
  • hizipsavarhizipsavar29 dk önce
    işe alımlar başladı sırada pkk dhkpc var ipliler avucunuzu yalayın alırsınız 3 ün 5 ini
  • ali ihsanali ihsan29 dk önce
    CHP'LİLER İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLER İÇİN, "...İMAMAOĞLUNA HAKERET ETTİKLERİNİ, TEMSİLCİLER'İN İMAMAOĞLU KARŞISINDA OTURUŞ ŞEKİLLERİNİN..." İŞTEN ÇIKARTILMA GEREKÇESİ OLARAK EKRANLARDA SÜREKLİ DİNLİYORUZ. İŞE ALINANLAR BÖYLE ÇIKINCA BİLDİĞİMİZ KLASİK CHP İMAMOĞLU SOSUYLA DEĞİŞMİYOR OLDUĞUNU GÖRDÜK.

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