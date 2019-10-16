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'İsraf' diyerek Yenikapı'da şov yapan Ekrem İmamoğlu yeni ihaleler açıyor!

Yerel seçim sürecinde ve seçildikten sonra kendisinden önceki yönetimi kötülemek için israf şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce depremi bahane ederek belediyeye 1 milyon liralık araç almıştı. İmamoğlu yönetimi şimdi de 'Barış Pınarı Harekatı' gündemini fırsat bilerek yeni araçlar kiralamak için ihale açtı.İBB Sözcüsü Murat Ongun yapılmak istenen İETT ihalesinin bir kumpas olduğunu, iptal edildiğini açıklamıştı ancak iptalin gerçekleşmediği öğrenildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:43
'İsraf' diyerek Yenikapı'da şov yapan Ekrem İmamoğlu yeni ihaleler açıyor!

'İsraf' iddiasıyla Yenikapı'ya hizmet araçlarını çektirip siyasi şova imza atan CHP’li İstanbul Büyükşehir Beediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce İstanbul'da yaşanan depremi bahane edip, ihale duyurusuna bile çıkmadan 'acil ihtiyaç' kapsamında adrese teslim 1 milyon liralık araç alımı yaptı. Ardından da 140 adet araç için yeni bir ihale yayımladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eylül ayında 'israf' bahanesiyle Yenikapı'ya çektirdiği araçlarla ilgili "Bunlar fazla. İsraf olmasın diye bu araçları kullanmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

O çıkıştan sadece birkaç gün sonra İETT üzerinden araç kiralama ihalesine çıkılmış ve bu durumun gündeme gelmesi üzerine apar topar iptal edilmişti.

Deprem gündemdeyken ihaleye çıkıldı!

Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken İBB, aynı gün apar topar araç kiralama yoluna gitti.

"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandı.

'Barış Pınarı Harekatı' gündeminden istifade yeni ihale!

Deprem gündeminin gölgesinde kalan bu gelişmenin ardından söz konusu araç alımını yeterli görmeyen İBB yönetimi, tüm Türkiye Barış pınarı Harekatı’na kitlenmişken 140 araç daha kiralamak için ihaleye çıktı.

8 Ekim 2019 tarihinde duyurusu yapılan araç kiralama ihalesi, 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında, farklı tip ve modellerde tam 140 araç kiralanacak. Kiralanması planlanan araç tiplerinden 1. kategoride yer alan 18 adet için talep edilen özellikler dikkat çekiyor.

İBB Sözcüsü Murat Ongun yapılmak istenen İETT ihalesinin bir kumpas olduğunu, iptal edildiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:43
  1. İstanbul Büyükşehir Beediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. israf
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Murat Ongun
  5. araç kiralama
  6. İETT
  7. ihale

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci4 dk önce
    İsraf yapmayı beceremediniz... israf böyle kılıfla böyle yapılır demek istemiştir
  • munir mitismunir mitis6 dk önce
    .........
  • abdrhmnabdrhmn7 dk önce
    buradaki avantaların iyi takip edin bu papazoğlunun
  • Rasim DUMANRasim DUMAN8 dk önce
    Satinalinacak veya kiralanacak araclarin, KOC HOLDING Sirketleri olan OTOSAN, OTOYOL, OTOKAR ve TOFAS olacagindan emin olabilirsiniz. Yakitlari da OPET'ten olursa tamam olur !
  • DARDONIDARDONI9 dk önce
    EY ISTANBUL KIME OY VERDINIZ SIMDI MAL MAL BAKARSINIZ DEGILMI 

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