'İmamoğlu, Atina’da ‘Sol’un malûm acziyetini sergiledi'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Atina ziyaretini bir Yunan gazeteci “İmamoğlu, atalarının binlerce yıl önce Atina’da inşa ettiği eserleri ziyaret etti” diye verirken aslında fotoğraflara yansıyanları dillendirmiş oldu. “Beden dili, ilk çağlardan beri kullanılan en eski iletişim şeklidir. Duygu ve düşüncelerimizi, sözcükler yerine jest, mimik ve hareketlerimiz ile ifade etme biçimimiz olarak da tanımlanabilir. İnsanlar beden dilini kullanırken, sözlü veya yazılı iletişimdeki gibi kontrol etmeleri zordur. Bedenimiz istemeden de olsa olaylara karşı en doğal tepkiyi verir. Sözcüklerinizle bir şeyleri manipüle etmeye çalışırsanız da beden diliniz sizi ele verir ve gerçek düşüncenizi ortaya koyar.”

Beden diliyle ilgili bu kısa bilgi bile Ekrem İmamoğlu’nun Atina ziyaretini ve gerçek ruh halini ortaya koymaya yetiyor.



Türkiye’de gurur, kibir ve enaniyet kalesi olarak yürüyüp hareket eden İmamoğlu’nun Atina’daki hali “İçerde aslan, dışarda kuzu” deyiminin de vücut bulmuş hali gibiydi.



Meral Akşener’in “Fatih Sultan Mehmet”e benzetip “İstanbul’un Fatih’i” diye lanse ettiği İmamoğlu’nun Atina’da süt dökmüş kedi misali Yunan Başkanı Miçotakis’in karşısında süt dökmüş kedi misali, el pençe söylediklerine odaklanıp vücut diliyle de tam bir teslimiyet sergilemesi zannımca “Fatih”likten ziyade “kuzu”luk sıfatını hakettiğini gözler önüne serdi.



Miçotakis karşısında neredeyse emir eri gibi hareket eden ve bunu vücut diliyle bariz biçimde ortaya koyan İmamoğlu’nun bu hali yıllar önce Bülent Ecevit’in Bill Clinton’ın karşısındaki aciz ve çaresiz halini anımsatırken, bunun bir sol vesayeti ya da ezikliği olduğunu ortaya koydu. Avrupalıları kendilerine rehber edinen ve onlara adeta taparcasına saygı duyan sol cenahın aynı hürmeti Türkiye’deki değerlere göstermemesi ve atalarımıza karşı densizliği marifet saymasının izahı neyle ve nasıl yapılır ben bilmiyorum. Bundan hareketle ‘Sutan Fatih’in türbesine ellerinde arkasında giren ve bu anı bir marifet olarak paylaşan İmamoğlu’nun, Atina’daki el pençe tavrı gerçek atasının kim olduğunu gözler önüne sermiyor mu?