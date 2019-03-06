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İmamoğlu, Artvinliler ve Tokatlılarla bir araya geldi

Bakırköy’de Artvinlilerle, Küçükçekmece’de de Tokatlılarla bir araya gelen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İlk defa Türkiye’de bir seçimin kaybedeni olmayacak, birileri hariç, halk kaybetmeyecek.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:08
İmamoğlu, Artvinliler ve Tokatlılarla bir araya geldi

Bakırköy’de Artvinlilerle, Küçükçekmece’de de Tokatlılarla bir araya gelen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İlk defa Türkiye’de bir seçimin kaybedeni olmayacak, birileri hariç, halk kaybetmeyecek. Sizin İstanbul’daki hemşehrileriniz kaybetmeyecek, biz onları da kucaklayacağız” dedi.


31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’nda başladığı seçim turuna akşam saatlerinde Bakırköy ve Küçükçekmece’de devam etti. İmamoğlu, Artvin’in kurtuluşunun 98’inci yıldönümü münasebetiyle Bakırköy’de gerçekleştirilen kutlamalara katıldı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte İmamoğlu, İstanbul’da yaşayan Artvinlilerle bir araya geldi.



“Sabrı zorlayan çok şeyler var ama sabrı zorlayan şeyler birilerinin işine yarıyor”


Artvin’in kurtuluş programında konuşan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Ben de Karadenizli olarak oradaki o hareketlilik, doğal zenginlik, karakteri her şeyiyle hayatıma yansımış durumda. Ama bu aralar sen ne biçim Karadenizlisin. Niye diye soruyorum, ‘Çok sabırlısın’ sabırlıyım. Sabrımın tek sebebi var. Bu memleketin ve bu şehrin sabra ihtiyacı olduğu için. Sabır olmadan bu şehirde huzur olmayacak. Biz sonuna kadar sabırlı olacağız. Sabrı zorlayan çok şeyler var ama sabrı zorlayan çok şeyler birilerinin işine yarıyor. Biz o tarafa hiç bakmıyoruz. Tamamen yüzümüzü size döndük, 16 milyon güzel insana döndük. O güzel insanlarla güzellik yaşamak istiyoruz” dedi.



“Türkiye’de ilk defa bir seçimin kaybedeni olmayacak”


Artvin’in kurtuluş yıldönümü programının ardından Küçükçekmece’ye geçen İmamoğlu, burada kentte yaşayan Tokatlılarla bir araya geldi. İmamoğlu’nu bekleyen Tokatlılar, programın yapılacağı salonu hınca hınç doldurdu. Burada Tokatlı vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Bu seçimi hep birlikte kazanacağız. Bu seçimi İstanbul’daki bütün vatandaşlarımızla kazanacağız. İlk defa Türkiye’de bir seçimin kaybedeni olmayacak. Birileri hariç, halk kaybetmeyecek. Sizin İstanbul’daki hemşehrileriniz kaybetmeyecek, biz onları da kucaklayacağız. Zaten sizin o güzel vicdanınız, gönlünüzün ne kadar açık olduğunu biliyorum. İnşallah sizin kadar gönlüm güzel olsun. Ben bu milletikucaklamaya geldim, herkes kazanacak” diye konuştu.



“Onlara belediyecilik dersi vereceğiz”


İstanbul’u bambaşka bir yere taşıyacaklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Biz bu şehrin her kuruşunu bu şehre harcayacağız. Göreceksiniz İstanbul’u bambaşka bir yere dönüştüreceğiz. Onların dediği gibi bu şehirde biz yaptık, biz başardık diyemeyecekler utanacaklar. Ders vereceğiz onlara, belediyecilik dersi vereceğiz onlara” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:08
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