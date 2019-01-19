Ekrem İmamoğlu araya kaynamaya çalıştı: Haber verirlerse ben de gelirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehruze Teyze’yi ziyaret edeceğini hatırlatan Hürriyet muhabirine konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Gayet güzel olur. Bana haber verirlerse ben de gelirim. Çayını, kahvesini beraber içeriz” cevabını verdi.

Mehruze Keleş ile aralarında geçen diyaloğun çok samimi olduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen İmamoğlu, “En azından kendi fikrini özgür bir şekilde paylaştı. İşin ucu oy değil. Bunu anlasak gerisi kolay zaten. Duasını aldım, ketesini aldım. Bir gün oyunu da alırım” dedi.