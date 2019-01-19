0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu araya kaynamaya çalıştı: Haber verirlerse ben de gelirim

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Tayyip Erdoğan’dan vazgeçmeyiz” diyen Mehruze Keleş’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğinin sorulması üzerine, "Haber verirlerse ben de gelirim" dedi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:17
Ekrem İmamoğlu araya kaynamaya çalıştı: Haber verirlerse ben de gelirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehruze Teyze’yi ziyaret edeceğini hatırlatan Hürriyet muhabirine konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Gayet güzel olur. Bana haber verirlerse ben de gelirim. Çayını, kahvesini beraber içeriz” cevabını verdi.

Mehruze Keleş ile aralarında geçen diyaloğun çok samimi olduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen İmamoğlu, “En azından kendi fikrini özgür bir şekilde paylaştı. İşin ucu oy değil. Bunu anlasak gerisi kolay zaten. Duasını aldım, ketesini aldım. Bir gün oyunu da alırım” dedi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:17
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Mehruze Keleş
  6. Mehruze teyze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni işyeri sayısı artıyor
    1. Yeni işyeri sayısı artıyor
    2. AK Parti Van belediye başkan adayları..
    3. Meksika'da patlama: 20 ölü, 60 yaralı
    4. 2022 müjdesi
    5. Sunny'den 350 kişilik ek istihdam
    6. Adanaspor, Moussa Bagayoko'yu transfer..
    7. İmamoğlu araya kaynamaya çalıştı:..
    8. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman..
    9. Beykoz'da yolcu otobüsü devrildi
    10. Müteahhit ne yapsın?
    11. Karayolları kapalı yol durumu |..
    12. GÜNDEM / 19 Ocak 2019
    13. Başbakan, Cumhurbaşkanına kabinenin..
    14. Kara yollarında durum
    15. Siyonistler yine saldırdı! 30..
    16. Asgari ücret son dakika Asgari ücret..
    17. Gebze - Halkalı Marmaray Hattı sistem..
    18. 4 yıl boyunca erkek kılığına girip..
    19. Rus ordusu, Münbiç'in çevresinde..
    20. 12 Eylül davası tekrar görülmeye..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!