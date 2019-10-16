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‘İmamoğlu’ ailesine olay gönderme! ‘Askerlerimiz rahat rahat dergilerde poz verin diye operasyonda’

Tuğçe Kazaz, Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklama yapmayarak Madame Figaro dergisine poz verip kapak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kazaz, "Askerlerimiz rahat rahat dergilerde poz verin diye operasyondalar. Var mı bu konuda samimi ve daimi bir desteğiniz?" diye sordu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:09
‘İmamoğlu’ ailesine olay gönderme! ‘Askerlerimiz rahat rahat dergilerde poz verin diye operasyonda’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro dergisine kapak oldu. Derginin kapağında 'İstanbul'un Firs Lady'si' olarak tanıtılan Dilek İmamoğlu'na Tuğçe Kazaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Var mı samimi bir desteğiniz?"

Kazaz, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında herhangi bir açıklama yapmayarak dergilere kapak olan Dilek İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kazaz yaptığı paylaşımda, "Askerlerimiz rahat rahat dergilerde poz verin diye operasyondalar. Var mı bu konuda samimi ve daimi bir desteğiniz?" diye sordu.

İşte Kazaz'ın o paylaşımı;

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:09
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Dilek İmamoğlu
  3. Madame Figaro dergisi
  4. Tuğçe Kazaz
  5. Barış Pınarı Harekatı

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  • SİZCE HANGİSİ DEVLETİNİ MİLLETİNİN YANINDA SİZCE HANGİSİ DEVLETİNİ MİLLETİNİN YANINDA 11 dk önce
    TUÇE KAZAZDA TÜRKPKKYA DESTEK VEREN ÜLKENİN DERGİSİNE POZVERENDE
  • kapağın kralıkapağın kralı13 dk önce
    tuçe hanım eğer ana avrat küfr etseydiniz bu kadar koymazdı bu canlılara

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