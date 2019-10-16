‘İmamoğlu’ ailesine olay gönderme! ‘Askerlerimiz rahat rahat dergilerde poz verin diye operasyonda’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro dergisine kapak oldu. Derginin kapağında 'İstanbul'un Firs Lady'si' olarak tanıtılan Dilek İmamoğlu'na Tuğçe Kazaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Var mı samimi bir desteğiniz?"

Kazaz, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında herhangi bir açıklama yapmayarak dergilere kapak olan Dilek İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kazaz yaptığı paylaşımda, "Askerlerimiz rahat rahat dergilerde poz verin diye operasyondalar. Var mı bu konuda samimi ve daimi bir desteğiniz?" diye sordu.



İşte Kazaz'ın o paylaşımı;

