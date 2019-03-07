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İmamoğlu: “2 bin 20 lira altında bir gelir varsa o haneye nakdi yardım yapacağız”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, hane içi gelir durumuna göre vatandaşlara nakdi yardımların yapılacağını belirterek, “Eğer bir hanede 2 bin 20 liranın altında bir gelir varsa o haneye biz nakdi yardımda bulunacağız.

07 Mart 2019 Perşembe 21:14
İmamoğlu: “2 bin 20 lira altında bir gelir varsa o haneye nakdi yardım yapacağız”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, hane içi gelir durumuna göre vatandaşlara nakdi yardımların yapılacağını belirterek, “Eğer bir hanede 2 bin 20 liranın altında bir gelir varsa o haneye biz nakdi yardımda bulunacağız. Hem de 200 liradan 2 bin 20 liraya kadar” dedi.


31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarını sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde başladığı seçim turunu Başakşehir’de tamamladı. Akşam saatlerinde Şahintepe Güneş Taksi Meydanı’na gelen İmamoğlu’nu coşkulu kalabalık alkışlarla ve meşalelerle karşıladı. Burada halka hitap ederek kentin sorunlarından bahseden İmamoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak yerel seçimde destek istedi.


“Kimse benim vatandaşımı oydan sebep ikiye bölemez”


Şahintepe Güneş Taksi Meydanı’nda halka hitap eden İmamoğlu, “Bu kardeşiniz bu şehirde insanların iş istihdam ve imkanlarını artıracak, hepinize söz veriyorum. Daha da önemlisini söyleyeyim size, bize gelen bir kişi arkadaşımız iş arıyorsa, emekçiyse bizden iş istiyorsa ona git önce partiye üye ol demeyeceğiz. Bu ahlak dışı davranışı bizden asla görmeyeceksiniz, biz herkese eşit bakacağız. Burada her gördüğümüz vatandaşımız kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bu şehri bu memleketi seven eşit insanlar. Her biriyle biz birbirimize yakınız, etle kemik gibiyiz, kimse bizi ayıramaz. Bu kadar basit. Kimse benim vatandaşımı oydan sebep ikiye bölemez, bu kadar net” dedi.


“2 bin 20 lira altında bir gelir varsa o haneye nakdi yardım yapacağız”


Göreve geldikleri takdirde İBB olarak yapacakları yardımlardan bahseden İmamoğlu, “Benim vatandaşım bu şehre gelmiş hayaller kurmuş. Demiş ki, ‘ben bu şehirde çocuğu mu büyüteceğim, bu güzel vatanın bu güzel şehrinde ben hayata tutunacağım’ ama bu gün yoksulluk yaşıyor. Biz sonrasında dedik ki bu şehirde bazı imkanlar sunmalıyız. Eğitimde yardımlar sunacağız. Servisinden kreşine, eğitim desteğine bursa kadar. 500 bin çocuğa kırtasiyesinden giyimine varıncaya kadar eğitim paketi sunacağız. Bir çok yardım açıkladığımız projeler var. Evlilik yardımından hane yardımına kadar çok proje var. Eğer bir hanede 2 bin 20 liranın altında bir gelir varsa o haneye biz nakdi yardımda bulunacağız. Hem de 200 liradan 2 bin 20 liraya kadar. Suyu ucuzlatacağız, yüzde 50, 40, 30 olarak ucuzlatacağız” diye konuştu.


“Tanzim satışın en ahlaklısını bizi yapacağız”


Hayatın birçok alanını ucuzlatmak için çalışmalar yapacağını dile getiren İmamoğlu, “Gıdaya erişimi de ucuzlatacağız. Tanzim satışın en ahlaklısını biz yapacağız. Kent lokantaları kuracağız. Ama bütün bunları yaparken, vatandaşı rencide etmeyeceğiz. Vatandaşı kuyruğa dizip iki saat kuyrukta bekletmeyeceğiz. Vatandaşı bekletip rencide ederek ondan sonra da o kuyruğa varlık kuyruğu demeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 21:14
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