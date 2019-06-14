"İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın İmamoğlu, önce Millet İttifakı'nın adayıydı şimdi 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır. 23 Haziran akşamı öyle olmaz, böyle olur deyip, o sandıkları dolduracaksınız." dedi.

Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, 31 Mart seçimleri öncesi kendisine birçok hakaretler edildiğini, hatta terörist bile dendiğini, ancak bu hakaretlere saygısız seviyesiz bir yaklaşım göstermediğini söyledi.

Akşener, AK Parti ve CHP seçmenini mahcup etmemek için böyle davrandıklarını vurgulayarak, "Çünkü bu ülkenin beraberliğe, kardeşliğe ve bütünlüğe ihtiyacı var. Ülkenin gerilime değil, normalleşmeye ihtiyacı var. 31 Mart akşamı İstanbullular bir karar verdi. Sayın İmamoğlu'nu İBB Başkanı seçti. Sayın Erdoğan o gece çok mutedil, düzgün bir konuşma yaptı. Arkasından ne oldu, ne bitti bilmiyoruz, İBB başkanlığı iptal edildi. Niye iptal edildi diye bir baktık ki sebebi duygusalmış. 6 bin araba kayıp, bunların şoför ve benzin parası cebinizden çıkıyor. Ancak her evde bir ya da iki üniversite mezunu işsiz var. O parayla İstanbul uçar, amma velakin, yandaşlar uçmuş." diye konuştu.

- "Katiyetle kavga gürültü yok"

İstanbul'un seçimlerinin iptalinin nedeninin rant olduğunu iddia eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart seçimlerinin iptalinden sonra itiraz edebilir, çamurluk yapabilir, her türlü arızayı çıkarabilirdik, yapmadık. Niye yapmadık? Bir, bu milletin İstanbullunun irfanına ve ferasetine güvendiğimiz için. İki, ekonominin berbat halinin daha berbat olmasının müsebbibi olmak istemedik, sizi düşündük. Milletimizi korumak kollamak ve geleceğini düşünmek de muhalefet olarak bizim görevimiz oldu. Yurt dışı ilişkilerimiz berbat, Türkiye en zor dönemini yaşıyor. Oradaki problemlerin derinleşmesine sebep olmak istemedik. Biz seçime, haksız yere millet iradesi gasp edilerek, sivil bir darbe yapılarak, seçilmiş belediye başkanımızla gidiyoruz. Unutmayacağınız şey şu; Sayın Ekrem İmamoğlu hala bizim seçilmiş belediye başkanımızdır. Yapacağımız şey, o sandıkları patlatıp, mızmızlık yapmalarının ve çamura yatmalarının önüne geçmektir."

Akşener, seçime az bir süre kaldığını hatırlatarak, "Allah'tan size Eyüp sabrı diliyorum. Ne yaparsa yapsınlar 'hayırlısı olsun' diyeceksiniz, tartışmayacaksınız. Gönül alacaksınız, herkese bu haksızlığı anlatacaksınız. İstanbullumuz gereğini yapacaktır. Sayın İmamoğlu, önce Millet İttifakı'nın adayıydı şimdi 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır. 23 Haziran akşamı 'öyle olmaz, böyle olur' deyip, o sandıkları dolduracaksınız. Sandık başında kavga çıkaracaklar ama kavgaya müsaade etmeyeceksiniz. Saat 22.00 gibi sandık sonuçları açıklanıp İmamoğlu çıktığında o sevinci vakurla, edeple ortaya koyacağız. Katiyetle kavga gürültü yok" şeklinde konuştu.

Akşener, partisinin Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde düzenlediği etkinliklerde de vatandaşlara seslendi.