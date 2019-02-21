0553 313 94 23

İmamoğlu: “1 Nisan’ı iple çekiyoruz çalışmak için 24 saat yetmeyecek”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarını heyecanla beklediğini belirterek, “Enerjimiz yüksek, kalbimiz heyecanla atıyor, 1 Nisan’ı iple çekiyoruz.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:07
İmamoğlu: “1 Nisan’ı iple çekiyoruz çalışmak için 24 saat yetmeyecek”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarını heyecanla beklediğini belirterek, “Enerjimiz yüksek, kalbimiz heyecanla atıyor, 1 Nisan’ı iple çekiyoruz. Bana öyle geliyor ki çalışmak için 24 saat yetmeyecek” dedi.


CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Çubuklu Mahallesi’ndeki Ordu Mesudiye Mahmudiyeliler Derneği’nde düzenlenen kahvaltıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada bölge halkının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, taleplerin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunarak vatandaşlardan destek istedi.



İmamoğlu’ndan vatandaşa ‘koltuk’ esprisi


Konuşması sırasında bir kadının ayakta durduğunu gören Ekrem İmamoğlu, kadını yanına çağırarak kendi sandalyesine oturmasını istedi. İmamoğlu’nun duyarlı davranışına toplantıda bulunanlar alkışlarla destek verdi. İlk olarak gelmek istemeyen kadını ısrarla ayakta durmaması için davet eden İmamoğlu, “Ben uzun uzun konuşacağım, başkanın koltuğu senin gel otur. Oturmazsan alınırım” dedi. Israr üzerine daveti kırmayan kadının CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun’un sandalyesine oturması üzerine Ekrem İmamoğlu, “Neyse senin gözün Beykoz Belediye başkanının koltuğunda, anlaşıldı. Büyükşehri bana bıraktın” siyerek espri yapması salonda gülüşmelere neden oldu.



“1 Nisan’ı iple çekiyoruz”


Kahvaltının ardından Akbaba köyüne geçen İmamoğlu, buradaki bir kahvehaneye geçerek köy halkıyla bir araya geldi. Kahvehane önünde köy halkına hitap eden İmamoğlu, “Yaptığımız şey aslında İstanbul’un gerçek kimliğine kavuşması. Bu şehirde bir hemşehrilik duygusuyla hiçbir mağdur köylüsü olmayan bir şehir oluşturmak, bu mümkün, biz çok güçlü bir şehriyiz. Dünya kentidir İstanbul. Dünya kenti ve bir cazibe kenti olan şehirde hayal kurmayan bir neslin olmaması gerekir. Açık söyleyeyim, enerjimiz yüksük, buradan bir dua alıp gideceğim. Enerjimiz yüksek, kalbimiz heyecanla atıyor, 1 Nisan’ı iple çekiyoruz. Bana öyle geliyor ki çalışmak için 24 saat yetmeyecek, bakın o kadar heyecan duyuyorum. Bu heyecanımızı, gençliğimizi ödüllendirecek İstanbulluları da görüyor ve hissediyorum” dedi.



İmamoğlu’ndan Akbaba Köyü esnaflarına sürpriz ziyaret


Halk buluşmasının ardından sokağa çıkan İmamoğlu, Akbaba köyünde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Çat kapı iş yerlerine giren İmamoğlu’nu karşısında gören esnaflar şaşkınlıklarını gizleyemezken, başkan adayının gezisi renkli anlara sahne oldu. Gezi sırasında bir seyyar satıcı,masasına oturan İmamoğlu’na tespih hediye etti. Bu anlamlı hediyeyi kabul eden İmamoğlu ise tespihi arabasında saklayacağını söyleyerek teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’ konferansı
    1. Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’..
    2. Alanya Belediyesi’nden personeline..
    3. Demir’den iki sanayi sitesi vaadi
    4. Minik güreşçilerden Başkan Bozkurt ve..
    5. Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son..
    6. AK Parti’li Mikail Sülük, Pütürge’de..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası’nda
    8. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    9. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    10. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    11. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    12. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    13. Dakka’daki yangın söndü ama..
    14. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    15. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    16. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    17. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    18. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    19. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    20. Samsunspor seri peşinde
    21. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    22. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    23. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    24. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    25. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    26. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    27. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    28. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    29. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    30. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...