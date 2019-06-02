İmamları eleştiren CHP bugün bir İmamoğlu’ndan medet umuyor!

Hasan Özcan

Elbette kim olduğu beni çok ilgilendirmiyor ancak! Kırk yıldır oy verdiğim bir partinin başına geçirilmek istenmesi, beni çok ilgilendiriyor ve üzüyor.

ÇÜNKÜ BİR MUAMMA KİŞİLİK VE GELİŞ. Hani geçmişin de, parlak bir siyasi dönem yaşamış, CHP’DE parlamış, öne çıkmış, tanınmış olsa, eyvallah diyeceğim. Lakin geçmişi karanlık, siyasi düşüncesi belirsiz, değişken, çıkara göre yönelen!

(MHP, ANAP), belki de AK PARTİ, en son CHP ye yapıştırılan; SİYASİ FIRILDAK EKREM, DESEM YERİDİR. Bu kişinin! Sözde de olsa, ATATÜRK’ÜN PARTİSİ CHP’DE, bir lider gibi muamele görmesi, akıllara ziyan olup! CHP’NİN SİYASETİ, LİDERİ olacak kişi, bu mu dedirtiyor ve CHP’NİN 70 yılık başarısızlığının tesadüf olmadığını gösteriyor. 2008 de CHP’DE siyasete girmiş, 2009 da, BEYLİKDÜZÜ aday adayı olmuş, kazanamamış, 2014 de kazanmış! 2019 da İSTANBUL’A aday gösterilmiş, güya kazanmış. Demek ki çok üstün başarılı ki, hızla yükselmiş. Beylikdüzü’nde neleri başarmış ortada! Sıradan bir belediye başkanı diyelim ama hakkında ki söylentiler, pek de sıradan olmadığını, baya becerikli olduğunu da gösteriyor. Benim girmek istediğim konular bunlar değil, ben öncelikle bir CHP’Lİ olarak lider olan kişinin karakterine, dürüstlüğüne, becerisine ve kapasitesine bakarım. BU DA! O kişinin kendisi hakkında sorulan sorulara, belgeleriyle ve şahitleriyle vereceği, cevaplara bağlıdır. İMAMOĞLU CHP’DE nasıl rüzgâr yakaladıysa, yakaladı! Kendisini kabul ettirdi, tökezleyip düşmezse, hızla bir yere kadar gidecektir. Yalnız CHP’LİLERE hayret ediyorum. Yıllarca sermayeye, zenginlere saldırdılar, eleştirdiler! Cumhuriyet tarihinin en zengin liderini buldular, seviniyorlar.

BETON VE ARAZİ ZENGİNİ EKREM İMAMOĞLU! Elbette ki zenginlerde siyaset yapabilir yapmalıdırlar. Ancak servetlerinin kaynağını, zenginleşme sürecini ve belgelerini sunmalıdırlar. Aile ve hatta akrabalarının mal varlıklarını halka açıklamalı, tertemiz bir lider olarak yola devam etmelidirler. BETON MÜTEAHHİTLİĞİNDEN ve ARAZİ RANTİYECİLİĞİNDEN zengin olmuş bir kişinin, kazancı!

Şaibeli olmasa dahi, emeğe dayalı, ülkeye halka faydalı, üretici bir kazanç değildir. Diğer bir husus, böyle bir CHP’NİN artık benim için utanç kaynağından başka bir şey olamayacağıdır. ONLARINDA ARTIK KAPİTALİST VE DİNLE ALDATAN BİR İMAMLARI VAR, HAYIRLI OLSUN.

Yetmiş yıldır, partiyi iktidar yapacak bir tek lider dahi çıkartamamış ve bugün bir hayalet gibi gelen adama bel bağlamışlar. Nereden, nasıl gelmiş, kim göndermiş açık değil. Hayatıyla ilgili üç beş sayfadan başka bir şey bulamıyorsunuz, araştıramıyorsunuz. Yıllarca dinle uğraşan, İMAMLARI ELEŞTİREN CHP!

Bugün bir İMAMOĞLU’NDAN MEDET UMUYOR, eğer imamlığı doğruysa. Ancak 70 sene sonra, halkın dine saygısı olmayanlara oy vermeyeceğini anladılar! Sahte bir imamı nasıl olduysa, buldular. Bizim saf ve cahil milletimiz, DİNİN ESASLARINI BİLMİYOR! Biri dinden bahsetsin, CAMİYE, CUMAYA GİTSİN! Hemen ona inanıyor, MÜSLÜMAN LİDER sanıyor.

MADEM İMAM TORUNU, MADEM TEMİZ MÜSLÜMAN! O zaman şu sorulara açık ve belgeleriyle cevap versin. Bir daha da halk İMAMA, CEMAATE, TARİKATA KANMASIN.

1-Bir zaman FETOCULUK SUÇ DEĞİLDİ, HATTA AYRICALIK VE ÜSTÜNLÜKTÜ.

İMAMOĞLU, HAİN İMAMIN VE CEMAATİN, bu gücünden ve imkânlarından yararlanmış mı?

2- FETO’NUN İKTİDARI ELE GEÇİRMEK İÇİN!

AK PARTİ’YE yaptığı operasyonlardan sonra, neden SAMANYOLU TV’DE, CEMAATİN LEHİNE, kumpasa uğrayan FENERBAHÇE ALEYHİNE, konuşmalar yapmıştır.

3- FETO DERSHANELERİNİN kapanmasına karşı çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır? Bunları İMAMOĞLU’NU suçlamak için söylemiyorum, eğer bunlar suçsa, milyonlarca suçlu var demektir.

TÜM BUNLARI! DÜRÜSTLÜĞÜNÜ, AÇIK SÖZLÜLÜĞÜNÜ, HALKI ALDATMADIĞINI, ANLAMAK İÇİN SORUYORUM. Çıksın CUMHURBAŞKANI GİBİ desin ki, geçmişte hata yaptım, özür dilerim.

4-Kendisi veya ailesi! MHP’DEN ANAP’A, ANAP’TAN CHP’YE NEDEN, NASIL GEÇTİ?

5- AİLESİNİN VE KENDİSİNİN MAL VARLIĞINI, AÇIKLAYABİLİR Mİ?

6- Tüm mal varlığını! Ne kadar zamanda, hangi yıllarda yaptı, beyannamelerle ve vergi miktarıyla açıklayabilir mi?

7- Kazandığını iddia ettiği ISTANBUL SEÇİMİNİ! FETO’NUN değilse diyelim! HDP VE PKK’NIN desteği ile kazandığını itiraf edebilir, ONLARA GİZLİ DEĞİL, AÇIKÇA TEŞEKKÜR EDEBİLİR Mİ?

8- Son olarak!

MÜCADELE gibi! KURTULUŞ SAVAŞINI ifade eden, bir soy ismin yerine, İMAMOĞLU SOYADINI neden tercih etmişler.

İŞTE benim de en kötü huyum!

DİLİPAK GİBİ HAKİKATİ KONUŞMADAN DURAMAMAM, SADECE HAKKA VE HALKA BAĞLI OLMAMDIR.

Hak edene canım feda, hak etmeyene sessizlik; zulümdür bana. Benim için hangi partinin başına kim geçmiş önemli değildir! Önemli olan, ÖNCE HAK ETSİN. Ülkeye faydalı, dürüst ve Müslümanım diyorsa, gerçek Müslüman olsun. En önemlisi de!

Eğer İMAMOĞLU SORULARA DOĞRU VE DÜRÜSTÇE, MERTÇE cevap verirse!

Doğruluğuna, dürüstlüğüne inanırsam! Bu kez, kendisine özür yazısı yazacağım ve candan destekleyeceğim.