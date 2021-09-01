İmamın oğlu Hadi Özışık'ın internet sitesi, Akit'ten rahatsız oldu!

Yeniakit.com.tr

Firari mafya elebaşı Sedat Peker'in ifşasından sonra "gerçek yüzü" ortaya çıkan İnternet Haber'in İmtiyaz Sahibi Hadi Özışık, Ferhan Şensoy üzerinden Yeni Akit'e saldırdı.

'Buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede'

Ferhan Şensoy'un ölümü, Yeni Akit'te "meyhane" hatırlatması ile haberleştirildi. Keza Şensoy, dalkavuğunu devrettiği Rasim Öztekin'in ölümünden sonra, ona bir mektup yazarak, Rahmet ile muamele etmek yerine, "Buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede" demişti.

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in ifşasından önce, kamuoyunun iktidara yakın olarak tanıdığı Hadi Özışık, maskesi düştükten sonra, youtubeda yayınladığı videolarla arsızca birkaç deneme yaparak, kendisini aklamaya çalışmıştı. Takipçi kitlesinde aradığı karşılığı bulamayan Özışık, adeta gerçek kimliğine bürünüp, CHP yandaşı gibi davranmaya başladı.

Kimler, kimlerle beraber?

Yeni Akit'in "Ferhan Şensoy" haberini hedef alanlarla aynı çizgide buluşan Hadi Özışık'ın İnternet Haber sitesi, "Yeni Akit skandala imza attı! Ferhan Şensoy'a büyük saygısızlık." başlığını kullandı.

Bir imam çocuğunun savunduğu 'adam'a bakın!

Geçmişte, eski Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a ettiği bedduasından sonra kamuoyunun çok sert tepkisini alan Özışık, aynı tepki ile Sedat Peker'in ifşa videosundan sonra da karşılaştı. Özışık, her tepki ile karşılaştığında, "Benim babam bir imam" söylemine sığındı. Babasının imamlığı ile hatalarının üzerini örtmeye çalışan ve kendisini bir imam çocuğu olarak kamuoyuna sunan Özışık, bugün, ömrü imamlarla, imamların kıldırdığı namazla, dindar insanların ibadeti ile alay etmekle geçen Ferhan Şensoy'u savunarak, Yeni Akit'e saldırdı.

Ferhan Şensoy, Hadi Özışık'ın imam babasının kıldırdığı Müslümanların namaz ibadeti ile ilgili bakın 2013'te neler söylemişti:

21 Mayıs 2013 Aydınlık gazetesi

'Saygı göstermek değil savaşmak gerek'

"Herkesin düşüncesine saygı duymak gerekir, diye düşünülüyor. Gayet 'Güzin Abla' bir yaklaşım. Saygı duymak, o salak düşünceyi kabullenmek olamaz.

Bir salaklığa saygı duyulamaz.

Herkes, çok geniş bir kapsam. Herkesin her bir kesimi çok salak şeyler düşünüyorsa bunlara saygı göstermek gerekmez.

Kimi civil beyinlerin örümcekli düşüncelerine saygı göstermek değil, onlarla savaşmak gerekir.

Her eblehin zırva düşüncesine saygı göstermek zorunda değiliz, sövgü göstermek hakkımız mahfuz.

Tiyatroya gelen izleyici ne zaman namaz kılacak ulan!

Her yere mescit yapmak sevgisiyle mücehhes beyin, tiyatrolara da mescit yapılmasını önermiş! Durumun yasallaştığını düşünün!

Tiyatroya oyun izlemeye gelen izleyici, ne zaman namaz kılacak, lan civil beyin? İki perde arasında mı? Perde arası yerine, namaz arası mı verilecek? Üstelik tiyatro namaz saatlerinde oynanmıyor ki! Kıl beş vakit namazını, sonra gel tiyatroya namazperver izleyici! Di mi lan, civil beyin?"

Bugün Ferhan Şensoy'un yanında saf tutan aynı Hadi Özışık'ın 'Gazeteciler' adlı haber internet sitesi, henüz 'Muhafazakar maskesi' düşmemiş iken, Şensoy'un yazısını böyle haberleştirmişti