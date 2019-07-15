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İmamdan 15 Temmuz sergisi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde cami imamının ahşap yakma tekniğiyle yaptığı 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattığı tablolar sergilendi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:33
İmamdan 15 Temmuz sergisi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde cami imamının 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattığı tablolardan oluşan sergi açıldı.

Terme Belediyesi salonunda açılan sergide Sarıhasan Mahallesi Menderes Camisi İmamı Düdükçü'nün (52), ahşap yakma tekniğiyle yaptığı tablolar yer alıyor.

Düdükçü'nün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve halkın direnişini anlattığı sergi beğeni topladı.

İsa Düdükçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6-7 aylık sürede eserleri hazırladığını söyledi.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini belirten Düdükçü, bunun için elinden geleni yapmaya çalıştığını, çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak istediğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:33
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