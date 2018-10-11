İmam hatipliler kurultayı başlıyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından yılda bir kez gerçekleştirilen ve yıllık çalışmaların istişare edildiği İmam Hatipliler Kurultayı’nın 15’si, 13-14 Ekim 2018 tarihinde Selge Beach Otel’de yapılacak. Kurultay ÖNDER Genel Sekreteri Abdullah Ceylan’ın başkanlığındaki Selamlama ve Açılış oturumuyla başlıycak. Prof. Dr. A. Haluk Dursun’un “Zaman, mekan ve insan” başlıklı sunumunun ardından, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er bir selamlama konuşması yapacak. ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ise derneğin yeni mottosunu açıklayacak ve hazırlanan manifestoyu okuyacak.

Bilgi ve hikmet nedir?

Bilgi ve Hikmet başlığını taşıyan ikinci oturumda, Prof. Dr. Ergün Yıldırım “Düşünce dünyamız”,işadamı Mesut Çankaya “Yaşantımızda bereket”, Camideyiz Biz Platformu Kurucusu Yasin Uslu “İbadet hayatımız”başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, “Hikmet üzerine” konuşmasını yapacak.

İmam hatipler, tehditler ve fırsatlar

ÖNDER Genel Başkan danışmanı Mehmet Sönmez’in başkanlığını yaptığı üçüncü oturumda ise “Eğitim meselemiz” masaya yatırılacak. Bu oturumda imam hatipler özelinde müzakerelerde bulunulacak. ÖNDER eski Başkanı ve Talim Terbiye Kurulu üyesi Dr. Hüseyin Korkut, “İmam hatiplerin kuruluş yıldönümü”, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz “İmam hatip okulları, tehditler ve fırsatlar”, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhammed Öztabak “Eğitim nereye evriliyor?” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecek.

Örnek uygulamalar

Kurultay’ın ikinci gününde program, il başkanları toplantısıyla başlayacak. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen dördüncü oturumda “Derneklerimizde örnek uygulamalar ve güncel meseleler” ele alınacak. ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çakır’ın başkanlık ettiği oturumda Şırnak’tan “Gezici kütüphane”, Antalya’dan “Çağın Esmaları” ve Aksaray’dan “Bir Günlük Ailem Olur musun?”uygulamaları anlatılacak. Oturumun ikinci bölümünde ise ÖNDER Genel Başkanı ve yardımcıları dernek başkanlarıyla biraraya gelip müzakerelerde bulunacak.

Sonuç bildirgesi açıklanacak

Kurultay ikinci günün sonunda değerlendirme ve sonuç bildirgesi ile kapanacak. ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Köse bir değerlendirme konuşması yaparken, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız da sonuç bildirgesini açıklayacak. Program, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının yaptıkları müsabakalar ve kazananlara hediye takdimi ile son bulacak.