İmam Hatipli Gençlerden Elektrikli Araçlara Müthiş Çözüm

Yenilikçi Proje ile Elektrikli Araçların Şarj Sorunu Çözülüyor

Denizli Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, elektrikli araçların yolculuk sırasında şarj edilmesine olanak tanıyan bir insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. Dikey iniş ve kalkış kabiliyetine sahip bu İHA, elektrikli araçların şarj sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu çığır açıcı proje, gençlerin yaratıcılığının ve mühendislik becerilerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Malcolm X VTOL Ekibi Başarı Hedefliyor

Okulun Malcolm X VTOL İHA Takımı, bu yerli üretim İHA ile yarışmalarda önemli başarılar elde etmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla gündeme gelen şarj sorununa yenilikçi bir çözüm sunarak, sürdürülebilir ulaşım alanında önemli bir adım atıyorlar. Bu tür projeler, gençlerin mühendislik ve teknoloji alanındaki potansiyelini sergileyerek, geleceğin liderleri olmaları için önemli bir fırsat sunuyor.

Yazılım Geliştirmede Öne Çıkıyorlar

Projenin yazılım aşamasında da kayda değer ilerlemeler sağlandı. İHA’nın uçuş kontrol yazılımı, görüntü işleme algoritmaları ve mobil uygulama entegrasyonu dahil olmak üzere toplamda 4.000 satırdan fazla kod geliştirildi. Bu yazılımlar, İHA’nın güvenli ve stabil çalışmasını sağlarken, kullanıcıların sistemle etkileşimini de kolaylaştırıyor. Gençlerin bu alandaki çalışmaları, yazılım mühendisliğine olan ilgilerini ve becerilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Geleceğin Teknolojileri ile Sürdürülebilir Ulaşım

Malcolm X Ekibi, elektrikli araçlar ve İHA teknolojileri alanında daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir enerji çözümleri ile geleceğin teknolojilerini bir araya getirerek, daha güvenli ve verimli ulaşım sistemleri geliştirmeyi amaçlıyorlar. Bu projeleri sayesinde elektrikli araç sahiplerine büyük kolaylık sağlamayı ve teknolojik yeniliklere öncülük etmeyi planlıyorlar. Gençlerin bu vizyonu, çevre dostu çözümlerle geleceğin ulaşım sistemlerine önemli katkılarda bulunacaktır.

Eğitime Yönelik Yatırım

Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi, 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda öğrencilerin ilgi ve kariyer hedeflerine göre Temel İslam Bilimleri ile Fen ve Teknoloji projeleri uygulamaktadır. Okul, bilim, teknoloji ve akademi alanında yetkin, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi hedefleyerek, öğrencileri yükseköğretime hazırlamak için çeşitli destek programları sunuyor. Bu eğitim yaklaşımı, gençlerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulusal ve Uluslararası Başarılar

Okul, TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası düzeyde proje yarışmalarında aktif bir şekilde yer almakta; teknoloji tasarımı, yazılım, insansız hava aracı gibi insanlık yararına teknoloji üreten kategorilerde etkin bir katılım sağlamaktadır. Bu başarılar, gençlerin kariyerlerine ve ülkenin teknolojik gelişimine katkıda bulunma potansiyelini göstermektedir.