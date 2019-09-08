İHL’lerin başarı çıtası giderek yükseliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya’da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 16. İmam Hatipliler Kurultayı’nın açılışında, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Selçuk, “Tarihimiz Mimar Sinan’ları, Hezarfen Ahmet Çelebi’leri, Ali Kuşçu’ları bu hususiyetlerle ortaya koşmuştur. Bizim imam hatip lisesine bakışımız mananın ve maddenin birlikte yeşermesidir. Maddede manayı, kainatta hikmeti, biyolojide azameti görmekle alakalıdır. İmam hatip okullarımız bu manada vicdanın ve liyakatin bilim ve teknolojiyle birleşerek insanlığa hizmet etmenin yolunu açıyor” dedi.

Selçuk, şunları kaydetti: “Biz imam hatip okullarını sadece ulusal bir mesele olarak da görmüyoruz. İmam hatip meselesi aslında dünyada bilimle, manevi atmosferi, maddeyle manayı birlikte ele alabilecek bir atmosferi, ortamı, iklimi, birçok dünya ülkesine, millete de örnek olarak gösterebilecek numunedir, modeldir. Bundan dolayı da uluslararası kimliğinin yükselmesi çok çok önem kazanıyor. Hem Türkiye’de uluslararası imam hatiplerin farklı manada büyümesi hem de dünyadaki örneklerinin çoğalması hedeflerimiz arasında.”

Bakan Selçuk şöyle devam etti:

“2019 YKS’de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor. Yine aynı sınavda ilk 100’e giren öğrencilerin Türkiye ikincisi ve üçüncüsü dahil olmak üzere 17’si imam hatipli öğrencilerimizden oluşuyor. İlk defa LGS puan sıralamasında bu yıl ilk kez ilk bine giren öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip Liselerimizi tercih etmiş bulunuyor. Bu durum gösteriyor ki ilerleyen yıllarda imam hatiplerimizin başarı çıtası giderek yükselmeye devam edecektir. Bu yıl Anadolu İmam Hatip Liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99,92’si dolmuştur.”