İmam Hatiplere icazet verildi!

Haznevi İlim ve İrfan Külliyesinde düzenlenen icazet merasimi; Haznevi Yolunun üstadı Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi hazretlerini temsilen, -oğlu ve aynı zamanda talebesi olan- Muhammed Muvaffak Haznevi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

İsmail Ağırman’ın sunduğu program, Veysi Demir hocanın Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Mezun olan talebeler adına teşekkür konuşmalarını K. Maraş Çağlayancerit Müftüsü Veysi Özlük hoca yaptı. Özlük; irfan geleneğinden gelen meşayihlerin asırlar boyunca İslam’a hizmet ettiğini belirterek; günümüz örneğinde, Haznevi Şeyhi Muhammed Muta’ Haznevi’nin çalışmalarına dikkat çekerek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Merasime katılım sağlayan âlimleri temsilen İzmir emekli merkez vaizlerinden Ferit Okumuş hoca selamlama konuşması yaptı. Okumuş; mezun olan talebelere bir takım nasihatte bulunduktan sonra, “siyaset ile uğraşmayıp, dünya malına tamah etmeyen” Haznevi adap ve prensiplerinin dünyanın dört bir yanında kabul gördüğünü belirterek, Medine’de yaşadığı bir hatırasını paylaştı.

Selamlama konuşmasından sonra, merasimin ev sahipliğini yapan Muhammed Muvaffak Haznevi kürsüye davet edildi. Haznevi, konuşmasına Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi’nin icazet merasimine neden katılamadığını belirterek şöyle başladı:“Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi Hazretleri bugün aramızda olmayı çok istemesine rağmen, bir takım sağlık sorunlarından dolayı aramıza katılamadı. Bundan ötürü benim katılmamı emrederek, hepinize selamlarını iletti.”

Muhammed Muvaffak Haznevi; alınan icazetname ile birlikte ilmin değeri, muhafazası ve sorumluluğu konusunda ilim talebelerine çok iş düştüğünü belirterek“Sizler; bugün bireysel sorumluluktan ayrılarak, dininize, ailenize, toplumunuza ve vatanınıza karşı daha geniş bir sorumluluk yükleniyorsunuz. Sizler; insanlara iyi davranış sahibi örnek şahsiyetler, yüce değerlerin, dinin ve sahih itikadın hamisi olmalısınız.”dedi. Haznevi; babası Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi’nin ilim talebelerine verdiği nasihatlere dikkat çekerek “İlmi unutmaktan, aşırıya gitmekten ve hafife almaktan sakının. İlmi ahirete vesile kılın. Kişisel amaçlar, dünyalık, riyaset, gösteriş, şöhret ve övgü için kullanmayın.” diyerek ilmini tahsil eden talebelere nasihatlerde bulundu.

Muhammed Muvaffak Haznevi konuşmasınatebliğ metoduna dikkat çekerek;“İnsanlara karşı mütevazı olun. Cahillere hikmetle yaklaşarak öğretin. Karşı duranlara ise ince davranarak nasihatten bulunun. Fayda veren ilim ile meşgul olan arkadaşlar edinin. Kişi arkadaşının dini üzeredir.” diyerekinsan ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yaptı. Haznevi; kuran kurslarında ilmin yayılması için hizmet eden öğreticilere ve bu icazete vesile olanlara teşekkür edip, vefa’dan ayrılmamaları gerektiğine vurgu yaparak şöyle dedi:“Allah’u Teâlâ saygıdeğer hocalarımıza bereketini nasip eylesin. Onlar, ilimlerini paylaşarak sizleri yetiştirdiler. Hepimiz; üzerimizde emeği olan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi Hazretlerine (ks) dua etmeyi unutmamalıyız. Onun teşviki olmazsa, Hz. Peygamberin (sav) mirası olan bu ilmi dereceye muzaffer olamazdık.”

Muhammed Muvaffak Haznevi, konuşmasını; “Allah’u Teâlâ yardımcınız olsun, adımlarınızı doğru kılsın. Sizleri, insanlığa ve ülkemize faydalı kılsın. Allah’u Teâlâ niyetimizi halis kılsın, amellerimizi kabul etsin, ilmimizle kadrimizi yüceltsin, istifade etmeyi ve faydalı olmayı nasip etsin.” diye dua ederek sona erdirdi. Haznevi’nin konuşmasından sonra mezun olan talebeler tek tek sahneye davet edilerek icazetnameleri verildi. Program, Suriyeli âlim Molla Ali el-Esved hocanın yaptığı dua ile son buldu.