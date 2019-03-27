"İmam hatipler, siyasi polemik konusu yapılmamalı"

İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, "İmam hatip okulları meselesinin, siyasi düzlemde konuşulmaması, siyasi polemik meselesi haline getirilmemesi gerekiyor. Bize göre, eğitim düzleminde konuşulması gereken bir mevzudur. Bunun hem çocuklarımıza faydası olacak hem okullarımıza hem ülkemize." dedi.

Bekiroğlu, hazırladıkları "Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2018" raporunu, AA muhabirine değerlendirerek, eğitim meselesinin uzun yıllardır Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu, dernek olarak eğitim ve kültür alanındaki eksiklikleri tespit etmek ve çözüm önerileri üretmek ve sunmak için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.



Eğitim alanındaki çalışmalarını bilimsel verilere göre şekillendirmeye önem verdiklerini belirten Bekiroğlu, "Çalışma alanımız daha çok imam hatip okulları, dolayısıyla çalışmalarımızı da bu okullar üzerinden yapıyoruz. Bu okullar üzerine derinlemesine raporlar hazırlıyoruz. Bu yıl da 2018 raporumuzu hazırladık ve bunu kamuoyu ile paylaştık. Güzel bir rapor çıktı ortaya. Önümüzdeki yıllarda daha iyi, daha detaylı raporlar da çıkacak. Buna yönelik de hazırlıklarımız oluyor." diye konuştu.

- "İmam hatiplerle ilgili olumsuz algının gittikçe azaldığını görüyoruz"

Toplam 29 ulusal gazetenin içerik analizi ve günlük medya taraması ile raporun hazırlandığı bilgisini veren Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"İmam hatip kelimesi kaç defa geçti ve hangi kelimelerle birlikte geçti taraması, uzmanlarla birlikte bilimsel analize tabi tutularak yapıldı. Bu taramalar sonunda sırasıyla şu başlıkların ön plana çıktığını gördük. 'İmam hatip meselesi', 'İmam hatip' ifadesi daha çok eğitim sistemi, sayılar, sınavlar, kültür-sanat etkinlikleri, siyasi polemikler, okul ya da öğrenci faaliyetleri, bilimsel başarı, müfredat ve ayırımcı dil olmak üzere 9 kategoride ele alınmış."

Analizler sonucunda toplam 608 olumlu, 493 de olumsuz haberin ortaya çıktığını bildiren Bekiroğlu, "Aslında baktığınızda olumsuz haber fazla ama geçen yıllara göre sayısal ve oransal olarak karşılaştırdığınızda imam hatiplerle ilgili olumsuz algının gittikçe azaldığını görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi de imam hatip meselesinin artık siyasi polemik meselesi olarak daha az konuşulduğunu, daha çok eğitim sistemi, sınavlar, kültür sanat etkinlikleri gibi konularda konuşulduğunu görüyoruz. Geçen yılki araştırmada, siyasi polemik birinci sıradaydı. Şimdi siyasi polemik dördüncü sırada. Bu önemli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ayrımcı dil ile çocuklarımız rencide ediliyor"

Halit Bekiroğlu, imam hatip meselesinin siyasi düzlemde konuşulmaması, siyasi polemik meselesi haline getirilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bize göre siyasi düzlemde konuşulması gereken bir mevzu olmaktan çok, eğitim düzleminde konuşulması gereken bir mevzudur. Bunu bu düzlemde konuştuğumuzda çocuklarımızın niteliğini, okullarımızın niteliğini, eğitim sistemimizin daha iyiye gitmesini konuşmuş olacağız. Bunun hem çocuklarımıza faydası olacak hem okullarımıza hem ülkemize faydası olacak." diye konuştu.

"Medyada olumsuz haberlerin azımsanmayacak bir kısmında, maalesef saygı sınırlarını aşan, nezaket sınırlarını aşan bir dil var. Biz buna ayrımcı dil diyoruz." ifadesini kullanan Bekiroğlu, bu dil aracılığıyla çocukların, velilerin rencide olduğunu, okulların imaj açısından yıpratıldığını, bunun da hiç kimseye faydası olmadığını söyledi.

Bekiroğlu, "İdeolojik olarak, siyasi olarak, dünya görüşü olarak nasıl düşünürsek düşünelim ama bu ülkenin çocuklarının rencide edilmesinin, fen lisesindeki, meslek lisesindeki ya da sağlık, spor liselerindeki çocuklar gibi imam hatip liselerindeki çocukların da rencide edilmesinin hiç kimseye faydası yok." dedi.

- "Siyasi düzlemde tartışılması, cepheleşmeye neden olur"

İmam hatiplerin siyasi düzlemde tartışılmasının cepheleşmelere neden olabileceğine dikkat çeken Halit Bekiroğlu, medya, STK, siyasetçiler, bürokratlar ve akademisyenlerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Bu yıl hazırlanan rapora göre, imam hatiplerle ilgili olumsuz haber ve ayrımcı dilin azaldığını belirten Bekiroğlu, "Elbette bu medya araştırması sonucunda kendimize çıkardığımız dersler var. STK'ların, siyasetçilerin, bürokratların ve medyanın da alması gereken dersler var. O da şu, biz olumsuz kelime ve kavramlar ve ayrımcı dil ve bir miktar da saygı sınırlarını aşan kelime ve kavramlar üzerinden, okullarımızı ve öğrencilerimizi değerlendirdiğimizde, bunun çok önemli dezavantajları toplumumuza yansıyor. Bu bir süre sonra bir tür ayrışmalara götürebiliyor insanlarımız. Buradan sıyrılmak lazım." açıklamasında bulundu.

Halit Bekiroğlu, "Olumlu haberlerde bazı gazeteler ön plana çıkıyor. Olumsuz haberlerde farklı gazeteler ön plana çıkıyor ama şu ya da bu gazeteden bağımsız olarak biz imam hatipleri savunurken de, imam hatipleri eleştirirken de dikkatli bir dil kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki imam hatipler de eleştirilebilir, sonuçta bu ülkenin okulları. Eksiği, hatası olabilir ama eleştirirken kullandığımız dil çok önemli. Ayrıca savunurken de kullandığımız dil çok önemli." diye konuştu.

İmam hatipleri savunurken, bütünüyle diğer okullardan apayrı ve adeta kendi gettosunda okullar gibi göstermeyen bir dile ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bekiroğlu, bunun da bir tür ayrımcılığa dönüşebildiğini söyledi. Bekiroğlu, "Savunmayı doğru yapmazsanız, tersinden bir ayrımcılık gibi algılanabilir. Dolayısıyla dil, üslup çok önemli." dedi.

Eğitim sistemi ve okulları olumlu örnekler üzerinden el almaları konusunda medya ve kamuoyuna öneride bulunan Bekiroğlu, bunun ülke açısından daha faydalı olacağını belirtti.

- "İslam dünyasına sunabileceğimiz en iyi eğitim modeli"

Genel Başkan Bekiroğlu, "Bu raporu hazırlarken, farklı kesimlerden, farklı yaşam tarzlarından, farklı eğilimlerden, farklı meşreplerden, mezheplerden ve farklı siyasi eğilimlerden insanların çocuklarını bu okullara gönderdiklerini tespit ettik. Türkiye'de bu anlamda imam hatiplerde değişik renkler var. Adeta bir ortak paydaya dönüşme şansı ve fırsatı varken, siyasetçiler olarak, medya olarak, STK'lar olarak, kullandığımız dil ile farkında olmadan böyle güzel, ortak paydamıza zarar verebiliriz." diye konuştu.

"Bugün bizim yurt dışına anlatabileceğimiz, sunabileceğimiz aslında en güzel eğitim modellerimizden biri olan imam hatip modeline de ülke olarak yazık etmiş oluruz." diyen Bekiroğlu, fen lisesi, meslek lisesi, diğer liselerin çok kıymetli olduğuna ama bunların her yerde olan modeller olduğuna işaret etti.

Halit Bekiroğlu, "İmam hatip modeli, bu ülkeye has bir model. Hem pozitif bilimleri hem dini bilimleri birlikte sunan, aslında İslam dünyasına sunabileceğimiz en ölçülü model. Buna yazık etmemeliyiz. Medya olarak da, dilimize, anlatış biçimimize, eleştirsek bile dikkat ve özen göstererek yapmalıyız." dedi.