İmam Hatip okulları gurur kaynağı oldu
1 Haziran Cumartesi yapılan Liselere Giriş Sınavı’ndan tam puan alan bazı İmam Hatip öğrencileri gurur kaynağı oldu.03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 2019 Liselere Giriş Sınavı, hatırlanacağı üzere 1 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Uzun bir bekleyişin ardından açıklanan sınav sonuçları, manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştiren İmam Hatip okulları için gurur kaynağı oldu.
Tam puan aldılar
Sınavda sorulan sorunların tamamına doğru cevap veren bazı İmam Hatip öğrencileri tam puan alarak büyük başarı gösterdi. İmam Hatip öğrencilerinin bu başarısı, tüm kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.