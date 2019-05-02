İmam Hatip Spor Oyunları'nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - İmam Hatip Liseleri Geleneksel ve Modern Spor Oyunları'nda, atletizm, kros, voleybol, basketbol, futsal, tekvando, güreş, mas güreşi, mangala, masa tenisi, badminton, ayak tenisi ve mini golf branşlarında ödüller sahiplerini buldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen ödül töreni, mehteran ve Misal konseriyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÖNDER ve Bahçelievler Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen programda, öğrenciler çeşitli spor dallarında gösteriler sundu.

İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi İHL öğrencilerinden Kuran-ı Kerim okuma yarışması İstanbul birincisi Furkan İhsan Akçay ve Türkiye birincisi Ahmet Can Yıldız, Kur'an-ı Kerim okudu.



Ödül törenine katılan gençlere hitap eden Türkiye Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yarışan adayları ve tüm okulları tebrik ederek, kendisinin de imam hatipte olduğu yıllarda spor etkinliklerini severek takip ettiğini belirtti.

Erdoğan, her geçen yıl beden eğitimi saatlerinin azaltıldığını, sonunda haftada bir saate indirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ben istiyorum ki bütün okullarımızda gençlerimiz sporla haşır neşir olsun, okullarımızda spor kulüplerimiz olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip'te olduğu yıllarda hem münazara takımında yer aldı hem şiir yarışmalarına katıldı hem de futbol maçlarına gitti. Çünkü Cumhurbaşkanımız o günün en sosyal öğrencilerinden biriydi. Demek ki başarı sadece test sonuçlarından ibaret değil. Demek ki sporla, sanatla, kültürle hayatımızı anlamlandırmaya çalışacağız. Öncü Spor Kulübümüz buna yönelik çalışmalar yapıyor. Dileriz ki imam hatip liselerindeki lisanslı sporcu sayısı bütün liselerdeki lisanslı sporcuların üzerinde olsun."

- "Büyük başarılar bekliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da İstanbul'da düzenlenen spor oyunlarının aynısını tüm Türkiye'de yapmak için çalışma içinde olduklarını anlatarak, "Sizlerden büyük başarılar bekliyoruz. Sporda ahlak ve kaliteyi en üst seviyelere taşımak istiyoruz. Sizin başarınız mazlumların başarısıdır. Bu yoldaki yürüyüşünüz hiç aksamadan devam etsin diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ise Öncü Spor olarak, gayretlerinin öğrencilerin spor alanında yetişmesi olduğunu vurgulayarak, "Bizim sizlerden isteğimiz her birinizin bir spor alanında yer almanız ve onun gereklerini yerine getirmenizdir. Yetenekli gençleri sporda her zaman destekleyeceğiz. Tüm okullarda ve tüm imam hatiplerimizde sporun gelişmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncü Spor Kulübü Başkanı Yavuz Kurt da İstanbul genelindeki imam hatipler arasında tertip edilen spor oyunlarının bundan sonra Türkiye genelinde düzenleneceği bilgisini verdi.



Konuşmalarının ardından, kupa töreni ve madalya takdimine geçildi.

İstanbul genelindeki imam hatip liselerinden 430 okulun katıldığı ve 13 dalda 14 bin 325 öğrencinin yarıştığı İmam Hatip Spor Oyunları'nda, 22 kız lisesi, 34 de erkek lisesi kupa almaya hak kazandı.

Ödül törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



