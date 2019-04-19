İmam Hatip Ortaokulu’nda Beraat Kandili programı İzmir’de, Berat Kandili nedeniyle Konak Şehit Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’nda bir program düzenlendi.

İzmir’de, Berat Kandili nedeniyle Konak Şehit Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’nda bir program düzenlendi.

Kur’an’a Hizmet Derneği, Beraat Kandili nedeniyle Konak Şehit Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’nda bir program düzenleyerek çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Program, Konak Damlacık Camii İmam Hatibi Caner Düzdaşlık’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından öğrenciler tarafından ilahiler ve şiirler okundu. Son olarak, Hayrat Vakfı İzmir Temsilcisi araştırmacı-yazar Abdullah Pekgöz’ün yaptığı konuşma ile son buldu.

Programa; AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Kur’an-a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, okul müdürü Sedat Çağlar veliler ve öğrenciler katıldı.

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