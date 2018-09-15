İmam Hatip Ortaokulu dersleri 2018 2019 MEB müfredatı

17 Eylül Pazartesi günü okulların açılacak olmasıyla birlikte liselerdeki dersler ve ders saatleri de merak konusu oldu. Peki MEB müfredatına göre İmam Hatip Ortaokul dersleri ve haftalık ders çizelgeleri neler?

17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Liselerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders çizelgesi 19 Şubat 2018 tarih ve 56 sayılı resmi yazıyla yayınlandı. MEB 2018-2019 yılı İmam Hatip Ortaokul yeni müfredatla uyumlu ders çizelgesini hazırladı. İşte İmam Hatip Ortaokul ders ve saatleri