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İmam Hatip Okulu’ndan tablet hediyeli tatil

Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl bütün sınıflarda birinci olan öğrencilerine tablet hediye ederek öğrencilerin yaz tatiline ayrı bir sevinç kattı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:39
İmam Hatip Okulu’ndan tablet hediyeli tatil

Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl bütün sınıflarda birinci olan öğrencilerine tablet hediye ederek öğrencilerin yaz tatiline ayrı bir sevinç kattı.


Tortumlu hayırsever iş adamı Niyazi Çakmakçı tarafından yaptırılan okul, bu yıl öğrencilerine ayrı bir sevinç daha yaşattı.


Okulu yaptırdıktan sonra da okulun ihtiyaçları ile ilgilenmeye devam eden Niyazi Çakmakçı’nın destekleri ile bu yıl şubelerinde dereceye giren bütün öğrencilerine tablet hediye etti. Daha önce de yine hayır sever iş adamının ve belediyenin destekleri ile bütün öğrencilerini Karadeniz gezisine götüren okul, yaptığı bu farklı uygulamalar sayesinde ilçede öğrenciler ve veliler tarafından ilk tercih edilen okul olmaya başladı.


Yeni binası da eğitimine de am eden okulda konferans salonu, bilişim sınıfı, fen Laboratuvarı, kütüphane gibi bütün birimleri aktif olarak kullanılıyor.


Öğretmen Kadrosunda da eksik olmayan Tortum Niyazi Çakmakçı imam hatip Ortaokulu daha önce de farkındalık oluşturmak amacı ile Mevlidi Nebi Haftasında da bütün ilçeye peygamberimizi hatırlatmak için bütün ilçeye gül dağıtarak dikkat çekmişti.


Okulun bu farklı uygulamaları özellikle veliler tarafından takdir topluyor. Veliler ayrıca hayır sever iş adamı Niyazi Çakmakçı’nın okulu yaptırdıktan sonra da okulun ihtiyaçları ve öğrenciler ile ilgilenmesinden çok mutlu olduklarını ve Niyazi Beye şükranlarını sunduklarını söylüyorlar.


Öğrencilere Hediyeleri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Şahin ve Okul Müdürü İsmail Kelpetin tarafından verildi.


Okul yönetimi tablet uygulamasına önümüzdeki yıl da devam edileceğini belirterek, özellikle okulu tercih edecek yeni öğrencilere sürpriz hediyeler ve yıl sonunda başarılı olanlara da tablet verileceğini belirttiler.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:39
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