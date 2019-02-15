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İmam hatip öğrencilerine eczacılık mesleği anlatıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine eczacılık mesleği anlatıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:09
İmam hatip öğrencilerine eczacılık mesleği anlatıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine eczacılık mesleği anlatıldı.


Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu tarafından her ay düzenlenen kariyergünü etkinlikleri kapsamında öğrenciler eczacılık mesleği hakkında bilgilendirildi. Öğrencilere eczacılık mesleğini anlatan Eczacı Mustafa Vakkas Atalay öğrencilere akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması için eğitim verdi. Öğrencilere ilaç kullanırken en çok yapılan yanlışların neler olduğunu anlatan Atalay vatandaşların hekim reçetesi olmadan ilaç temin edilmemesi ve kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yanlış ilaç kullanımı sonucu oluşacak riskleri öğrencilere anlatan Atalay, eczacılık mesleği hakkında da öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:09
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