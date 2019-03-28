İmam hatip öğrencileri eserlerinden elde edilecek gelirle Yemen’e yardımda bulunacak

Ankara’da hüsnü hat ve tezhip ile geleneksel Türk müziği eğitimlerinin verildiği Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin eserlerinden elde edilecek gelir Yemen’deki çocuklara gönderilecek.

Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesinde sanat sayesinde Yemen’le kardeşlik köprüsü kuruluyor. Güzel sanatlar programının uygulandığı okulda öğrencilerin ilk eserleri sergilenerek satışa sunuldu. Halka açık gerçekleştirilen sergide İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Okulun Müdür Yardımcısı Hasan Özer, güzel sanatlar programı uygulayan bir okul olduklarını, şu an da Türkiye’de bu okuldan 4 tane bulunduğunu ve bu sene açıldıklarını ama gelecek senelerde yaygınlaşacağını, 12 tane olacağını kaydetti.

“Geleneksel el sanatları ve Türk müziği temel alındı”

Okulda sanat konusunda iki alan uyguladıklarını anlatan Özer, “Hüsnü hat ve tezhip temelli geleneksel el sanatları ve diğer alan ise geleneksel Türk müziği odaklı müzik eğitimi veriyoruz. Bu eğitimi verirken de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dil Musikisi Konservatuarı iş birliğimiz var. Hüsnühat ve tezhip alanında ise Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) ile iş birliği halindeyiz. Bu alanda bu hocalarımızı okula alıp çocuklarla buluşturup eğitimler verdiriyoruz. İlk eserler olarak da böyle bir hedef koyduk. Yemen bundan önceki süreçte canımızı acıtan bir yerdi. İlk dönem sonu itibariyle hedef koyduk yapılan ilk eserlerimiz anlam kazansın ve gelirlerini Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen’deki çocuklara, oradaki yetimlere ulaştırmaya çalışalım dedik" diye konuştu.

“Asıl temamız iyilik”

Öğrencilere ’sanatın niçin yapıldığına’ cevap vermek istediklerini, sanatın iyilik için yapıldığını kaydeden Özer, “Asıl temamız bu öğretmenlerimiz profesyonel sanatçılar, onların yönlendirmeleri oldu. 5-6 aylık süreçte böyle eserlerin çıkması bizi mutlu etti ve şaşırttı. Çok ciddi derinliği olan sanat türü hüsnü hat, çini, tezhip. Bu noktada 5-6 aylık süreç içerisinde bir hedef koyarsanız buna ulaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

İlginin yoğun olduğu sergide elde edilen gelirlerin Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen’e gönderileceği bildirildi. Sergiye sanatçı Necip Karakaya, Diyanet Vakfı temsilcileri, STK temsilcileri, veli, öğrenci, öğretmenler de katıldı.