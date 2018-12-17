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İmam hatip öğrencileri, AA'nın yılın fotoğraf oylamasına katıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 13:20
İmam hatip öğrencileri, AA'nın yılın fotoğraf oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan öğrenciler, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Öğrenciler, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafları seçti.

- "Öğrencilerimizin kahramanı"

Okul Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan, AA'nın medya dünyasında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Asan, öğrencilerin birçoğunun tercihlerini "Seçim zaferi" adlı fotoğraftan yana kullandıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın okulumuzu ziyaret etmelerini çok istiyorlar. Kız çocuklarının ve kadınların hayatın her alanında etkin rol almalarına yönelik politikalara öncü olduğu için Cumhurbaşkanımız öğrencilerimizin adeta kahramanı. Kendisinin okulumuzu ziyaret etmesinin, bizlere büyük bir şeref vereceğini belirtmek isterim." diye konuştu.

Öğrencilerden Zülal Aydınlı da tercihini Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafından yana kullandığını anlatarak, "Kadınlar her alanda etkin olmalıdır. Bu fotoğraf bunu çok güzel anlatıyor." dedi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:20
  1. Aşkın Asan
  2. fotoğraf
  3. İHL
  4. oylama

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