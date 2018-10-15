İmam Hatip Lisesi
Gazetemiz okurlarından Mustafa Demir, İmam Hatip Liseleri ile ilgili yazdığı bir şiirini bizimle paylaştı.15 Ekim 2018 Pazartesi 16:22
Mustafa Demir/İstanbul
Resullerin Efendisi
Miras bıraktı kendisi
Yükselecek Türk’ün yurdu
İmam Hatip mühendisi.
*
İmam Hatip Lisesiyiz
Bu yerlerin bir süsüyüz
Hür vicdanın hür sesiyiz
Geliyoruz bu imanla.
*
Geçiniriz kardeş gibi
Meleklere bir eş gibi
Doğacağız güneş gibi
Geliyoruz bu imanla.
*
Albayrağın alındayız
İlmin nurlu yolundayız
Yaprağında dalındayız
Geliyoruz bu imanla.
*
Köroğlu’ndan Veysel’ine
Destanımız var biline
Canlar feda nur yoluna
Geliyoruz bu imanla.
*
Aşıkların dili gibi
Hasbahçenin gülü gibi
Coştuk bahar seli gibi
Geliyoruz bu imanla.
*
Hem meyvesi hem dalıyız
Bu vatanın evladıyız
Şehitliğe sevdalıyız
Geliyoruz bu imanla.
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