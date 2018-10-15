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İmam Hatip Lisesi

Gazetemiz okurlarından Mustafa Demir, İmam Hatip Liseleri ile ilgili yazdığı bir şiirini bizimle paylaştı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:22
İmam Hatip Lisesi

Mustafa Demir/İstanbul

Resullerin Efendisi

Miras bıraktı kendisi

Yükselecek Türk’ün yurdu

İmam Hatip mühendisi.

                 *

İmam Hatip Lisesiyiz

Bu yerlerin bir süsüyüz

Hür vicdanın hür sesiyiz

Geliyoruz bu imanla.

               *

Geçiniriz kardeş gibi

Meleklere bir eş gibi

Doğacağız güneş gibi

Geliyoruz bu imanla.

                 *

Albayrağın alındayız

İlmin nurlu yolundayız

Yaprağında dalındayız

Geliyoruz bu imanla.

                 *

Köroğlu’ndan Veysel’ine

Destanımız var biline

Canlar feda nur yoluna

Geliyoruz bu imanla.

                  *

Aşıkların dili gibi

Hasbahçenin gülü gibi

Coştuk bahar seli gibi

Geliyoruz bu imanla.

                   *

Hem meyvesi hem dalıyız

Bu vatanın evladıyız

Şehitliğe sevdalıyız

Geliyoruz bu imanla.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:22
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