İmam Hatip Liselerine büyük teveccüh

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, lise tercih döneminde imam hatiplere ilginin üst seviyede olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız, imam hatiplerin ders içeriklerini, manevi, milli boyutunu, bilim, sanat, kültür, spor yönünü gördüler. Okullarımızın fiziki ortamlarını gördüler, başarılı olan öğrencilerimizi gördüler. İmam hatiplere ciddi bir teveccüh söz konusu oldu bu tercih döneminde” dedi.

ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) başarılı olup imam hatip tercihinde bulunan öğrencilere, burs ile kendilerini geliştirmeleri için çeşitli destekler verecek.

“319 PROJE İMAM HATİP OKULUMUZ VAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Bekiroğlu, sınavla öğrenci alacak imam hatip okulu sayısının 319 olduğunu aktardı. Bekiroğlu, “Türkiye genelinde 319 proje imam hatip okulumuz var, sınavla öğrenci kabul ediyorlar. Biz bir imam hatip derneği olarak, imam hatipli öğrencilerimize, tercihlerini doğru yapmaları konusunda destek oluyoruz” diye konuştu.

TERCİH DÖNEMİNDE İHL'LERE BÜYÜK İLGİ

Bekiroğlu, özellikle imam hatiplerin önündeki engellerin kalkmasıyla beraber, vatandaşların imam hatiplerin pozitif taraflarını görmeye başladıklarını dile getirerek, “Vatandaşlarımız, imam hatiplerin ders içeriklerini, manevi, milli boyutunu, bilim, sanat, kültür ve spor yönünü gördüler. Okullarımızın fiziki ortamlarını gördüler, başarılı olan öğrencilerimizi gördüler. İmam hatiplere ciddi bir teveccüh söz konusu oldu bu tercih döneminde” dedi.

“GENÇLERİMİZ ODAKLI DÜŞÜNÜYORUZ”

Burs projesinin önemli bir proje olduğunu ve tüm Türkiye’yi kapsadığını belirten Bekiroğlu, “İsmini ‘Eğitim Bursu’ koyduk. Akademik anlamda daha başarılı olan öğrencilerimizin, imam hatipleri tercih etmelerini ve bu sürekliliği sağlamak için maddi boyutuyla yaptığımız bir destek. Biz bu desteği sadece maddi boyutuyla yapmıyoruz, onların hayatın diğer alanlarında da başarılı olmalarını sağladığımız ölçüde anlamlı olacak. Biz bir taraftan burs projesini yürütürken, bir taraftan da çocukların kişisel gelişimi, dil gelişimi, fiziksel gelişimi, manevi gelişimi ve benzeri konularda da gençlerimize destek olacak projeleri bu burs çalışmasına paralel bir şekilde planlıyoruz. Çok özgün bir proje olacak, içinde adaleti de barındıran, Türkiye genelinde bütün illerimizi ve ilçelerimizi de kapsayan güzel bir çalışma olacak. Yüzde 10’a giren çocuklar 4 ya da 5 yıllık lise eğitimleri süresince çok nitelikli ve verimli bir atmosferin içerisinde olmuş olacaklar. Yüzde 10’un dışında kalan öğrencilerimizle ilgili de çalışmalarımız var” dedi.

İHL TERCİHİNDE BULUNANLARA "EĞİTİM BURSU"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi arasında imzalanan protokol ile 2018 LGS’de yüzde 10’luk dilime giren, imam hatip tercihinde bulunan ve yerleşen öğrencilere burs verilecek.

200 TL burs katkısında bulunulan öğrencilere bunun yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel destekler de sağlanacak. Öğrencilere, başarı şartını yerine getirmeleri durumunda verilecek burs 4 yıl boyunca devam edecek.

BAŞVURULAR, 1-15 AĞUSTOS TARİHLERİNDE



Başvuru koşulları arasında ilk iki maddeyi yerine getirenler, yerleştirme işlemleri tamamlanıp kesin kayıt olduktan sonra burs başvurularını yapabilecek.

Okul kaydının ardından öğrenciler, LGS Sınav Sonuç Belgesi ve öğrenci belgesini ibraz edecekler. Başvurular, 1-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.