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İmam, doktor, öğretmen ve psikolog bağımlılığa karşı ortak mücadele

Erzurum'da, sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılıklarına dikkati çekmek amacıyla buluşan imam, doktor, psikolog, öğretmen ve Yeşilay görevlileri, sokak sokak gezerek bağımlıları zararlı alışkanlıklardan kurtarmaya çalışıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:35
İmam, doktor, öğretmen ve psikolog bağımlılığa karşı ortak mücadele

Erzurum'da, sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılıklarına dikkati çekmek amacıyla buluşan imam, doktor, psikolog, öğretmen ve Yeşilay görevlileri, sokak sokak gezerek bağımlıları zararlı alışkanlıklardan kurtarmaya çalışıyor.

Yeşilay Erzurum Şubesi Koordinatörlüğü ekibi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla alkol, uyuşturucu, sigara ve teknoloji gibi bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla "Bağımlılıklarla mücadele için bir nedenimiz var" sloganıyla çalışma başlattı.

Farkındalık oluşturmak ve zararlı alışkanlıkların terk edilmesi amacıyla imam, doktor, öğretmen ve psikologlarla iş birliği yapan ekip, bu kişilerle hafta boyunca kentte işlek cadde ve sokaklardaki iş yerlerinin yanı sıra Atatürk Üniversitesi yerleşkesini de gezerek yoldan karşılaştıkları kişilere bağımlılık konusunda bilgi veriyor.

Gruptaki katılımcıların her birinin kendi alanında vatandaşlara bilgi aktardığı çalışma ile bağımlılık yapan maddelerin kullanımının önüne geçilmesi ve bağımlıların bu alışkanlıklarından kurtarılması amaçlanıyor.

Erzurum Yeşilay Bölge Koordinatörü Mehtap Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay Haftası dolayısıyla sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlıkları gibi zararlı alışkanlıklara dikkati çekmek amacıyla imam, doktor öğretmen ve psikolog gibi çeşitli mesleklerdeki kişiler ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

Öncelikle kent meydanında 1500 kişiyi alkol, uyuşturucu ve sigaranın zararları hakkında bilgilendirdiklerini anlatan Yardımcı, "Yeşilay Haftası kapsamında zararlı alışkanlıklara yönelik alışveriş merkezlerinde stant açtık, otobüs içindeki ekranlara görseller koyduk, trafik ışıklarına da yeşil hilal koyarak farkındalık oluşturmaya çalıştık." dedi.

Yardımcı, Yeşilay Haftası kapsamında okullarda seminer düzenlediklerini belirterek, kentin işlek bölgelerindeki kafe, kahvehane ve iş yerlerini de gezip bağımlılıklarla ilgili bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

Hafta boyunca sürekli sahada olduklarını dile getiren Yardımcı şöyle devam etti:

"İmam, doktor, öğretmen ve psikologlar eşliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla cadde, çay ocakları, kafeler ve üniversite yerleşkesinde gezerek öğrenci, genç ve yaşlı demeden sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılıklarının zararlarını anlatıyoruz. Çalışmalarımız çok verimli geçiyor, vatandaşları sigarayı bırakmaları için Alo 171 hattına yönlendiriyoruz. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı ya da kullanıcılarını ise Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendirerek psikolojik destek veriyoruz."

Yardımcı, çalışmalarına destek veren imam, doktor, öğretmen, psikolog ve Yeşilay görevlilerine teşekkür etti.

- İmamdan bağımlılıkla mücadeleye destek

Yakutiye ilçesindeki bir caminin imam hatibi Memduh Karslı da Yeşilay Erzurum Derneğinin başlattığı çalışmaya dini ve manevi açıdan destek olduğunu belirterek, "Dernek yöneticileri ve doktorumuzla 7'den 70'e vatandaşlara sigaranın, zararlı içeceklerin ve bağımlılıkların manevi boyutunu anlattık. Vatandaşlara bedenin bizlere emanet olduğunu ve insanın bedenini koruması gerektiğini ayet ve hadislerden örneklerle anlatıp bağımlılıktan kurtarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Karslı, çalışma kapsamında vatandaşlara sıcakkanlı yaklaştıklarını ve birçok kişiyi zararlı alışkanlıklardan uzak durması için ikna ettiklerini dile getirdi.

Görüştüğü gençlerin özellikle sigarayı zevk aldıkları için kullandığını aktaran Karslı, "Gençler 'sigara kullanırken zevk alıyorum' diyor. Biz de gençlere Peygamberimizin hadislerinden örnek vererek, tüketilen şey vücuda zarar veriyorsa o şeyin israf olduğunu ve israfın da haram olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Recep Özkan da çalışma kapsamında herkese ulaşmak istediklerini ancak asıl hedeflerinin gelecek nesli inşa edecek gençler olduğunu söyledi.

Gençlerle yaptığı görüşmede sigaranın özgürlükleri kısıtladığını anlattığını belirten Özkan, "Yeni nesli inşa edecek gençlerimizle konuşurken sigara ve benzeri alışkanlıkların zararlarını, kanser hastalıklarını ve kendi çocuklarında da oluşacak zararları anlattık. Bunların yanında sigara ve benzeri alışkanlıkları bıraktıklarında ise 20 dakika içinde başlayan etkilerinden bahsettik." diye konuştu.

Özkan, projeyi başarılı bulduğunu belirterek, yapılan görüşmeler sonucu olumlu dönüşler aldığını ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

 

- "Farkındalık yaratmak için vatandaşın ayağına kadar gidiyoruz"

Projede görevli psikolog Hümeyra Altun, öğrenci, yetişkin, genç ve yaşlı herkese bağımlılıkla ilgili bilgiler verip farkındalık yaratmak için vatandaşın ayağına kadar gittiklerini söyledi.

Amaçlarının vatandaşları bağımlılıklardan kurtarıp zararlarını anlatmak olduğunu vurgulayan Altun, "Kentte gezerek psikolojik ve sosyal yönden bağımlılıkların hayatımıza getirdiği olumsuzluklar ile aile içinde yol açtığı sorunları anlattık. Gençlerimizde özellikle sigara ve benzeri bağımlılıkların yanı sıra teknoloji bağımlılığı da tehlike arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Elif Çakmur da ekibin çalışmasından etkilendiğini belirterek, ilk defa imam, doktor, psikolog ve öğretmenin bir araya gelip sigara ve benzerlerinin zararlarını anlattıklarını söyledi.

Öğrencilerden Elife Canan Dönmez de sigara kullandığını ancak yapılan sunum sonrası sigarayı bırakacağını anlattı.

Kafe sahibi Melikşah Tekin ekibin bağımlılıkla ilgili çalışmasının yararlı olduğuna işaret ederek, kendisinin de iş yerinde sigara ve benzeri ürünlerin kullanılmasını izin vermediğini aktardı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:35
  1. Kars
  2. bağımlılıkla mücadele
  3. Erzurum
  4. Erzurum Yeşilay Bölge Koordinatörü Mehtap Yardımcı
  5. Yeşilay haftası

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