İmam Bakır’daki parklar daha güvenli hale geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İmam Bakır Mahallesindeki park çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşillendirme çalışmaları ile birlikte yeni kamelya ve güvenlik kamera sistemlerinde incelemelerde bulunan Başkan Demirkol, parktaki vatandaşlarla da sohbet etti.

Her fırsatta halkla iç içe olarak, talepleri dinleyip ihtiyaçları yerinde tespit eden Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, cumartesi mesaisini İmam Bakır Mahallesini ziyaret ederek geçirdi. Mahalledeki parklarda yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Demirkol, çalışmalara ilişkin de teknik ekipten bilgiler aldı. Parkta yapılan yeşillendirme, çatılı kamelya ve güvenlik kamera sistemlerini inceleyen Demirkol, parkta vakit geçiren vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyetleri sık sık dile getirerek, Demirkol’a da hizmetleri için teşekkür etti.