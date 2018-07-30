Adnan'ın kediciğinden ByLock çıktı!

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve örgütün İmam Bacılar Grubu üyesi olan kadın şüpheli D.G.’nin cep telefonunda FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock tespit edildi. D.G.’nin geçtiğimiz yıl İstanbul’da gözaltına alındığı ancak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yapılan son operasyonla gözaltına alınan D.G. bu kez tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

ÜST DÜZEYDE BAĞLANTI VAR

Soruşturma kapsamında cep telefonu HTS kayıtları derinlemesine incelenen ve Adnan Oktar Suç Örgütü’nün üçüncü ismi olan firari şüpheli T.Y.’nin, FETÖ’nün Kuzey Irak İmamı Talip B. ile 2014 ve 2015 yıllarında gittiği Erbil’de iki defa bire bir görüşme yaptığı belirlenmişti.

Adnan Oktar’ın da Mehmet Baransu ile görüşmeleri saptanmış, yine FETÖ’nün Oktar Grubu’ndan sorumlu sözde imamı Emre Ç. ile görüştüğü de iddia edilmişti. (Akşam)